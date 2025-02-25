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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Antalya'da tur peşinde! İşte Ole Gunnar Solskjaer'in muhtemel ilk 11'i

Beşiktaş Antalya'da tur peşinde! İşte Ole Gunnar Solskjaer'in muhtemel ilk 11'i

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galibiyet veya beraberlik alması durumunda üst tura adını yazdıracak olan siyah beyazlıların maç 11'i merak ediliyor. İşte Ole Gunnar Solskjaer'in muhtemel Antalya deplasmanı 11'i... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 06:50
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Beşiktaş Antalya'da tur peşinde! İşte Ole Gunnar Solskjaer'in muhtemel ilk 11'i

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek. Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş'a tur için beraberlik bile yetecek.

Sıyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade- Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.

GENÇLER KUPADA SAHADA

Solskjaer'ın gözüne giren Beşiktaş'ın Boşnak oyuncusu Amir Hadziahmetovic ve genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a gün doğdu. Boşnak futbolcu, son iki maçta Chamberlain'in yerine sonradan oyuna dahil olurken, Semih Kılıçsoy'da son oynanan Eyüpspor maçında İmmobile'nin yerine oyuna girdi. İki oyuncuda da kısa sürede Solskjaer'in gözüne girmeyi başardı. Öte yandan Arroyo'nun da bu karşılaşmada yer alacağı söyleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Antalyaspor kadrosunda yer vermesi bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Onvo Antalyaspor: Kenan, Bahadır, Bünyamin, Güray, Veysel, Soner, Safuri, Kaluzinski, Van De Streek, Larsson, Samudio

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Arroyo, Rashica, Amir, Salih, Mario, Rafa, Semih

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