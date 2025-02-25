Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Antalyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final öncesi son viraja girildi. Grupta 2'de 2 yaparak 6 puanla lider konumunda olan Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tur için beraberliğinde de yeterli olacağı siyah-beyazlılarda tecrübeli teknik adam Solskjaer'in genç kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Kenan, Bahadır, Bünyamin, Güray, Veysel, Soner, Safuri, Kaluzinski, Van De Streek, Larsson, Samudio.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Uduokhai, Arroyo, Rashica, Hadziahmetovic, Salih, Joao Mario, Rafa Silva, Semih.

GENÇ KADROYLA SAHAYA ÇIKACAK

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Antalya temsilcisi ise organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta bulunuyor. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.