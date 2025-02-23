Kartal'dan Schjelderup yoklaması!

Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde 19 yaşındaki Ekvadorlu Keny Arroyo, 21 yaşındaki Kolombiyalı Elan Ricardo'yu transfer ederek gençleştirme operasyonunun düğmesine basmıştı. Kartal'ın gündemine gelen bir diğer isim ise Benfica'da forma giyen 20 yaşındaki Andreas Schjelderup oldu. Siyah-beyazlı takımın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, vatandaşını kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi.

Portekiz basınından O Jogo'da çıkan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Norveçli yıldız için nabız yoklamaya başladı. Siyahbeyazlı kurmaylar, bu transferi bitirmek için Portekiz ekibi ile temaslara başladı. Her iki kanadın yanı sıra on numara pozisyonunda da oynayabilen Norveçli yıldız, bu sezon 22 maçta forma giydi. 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Schjelderup'un Portekiz deviyle 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.