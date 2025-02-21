Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer: Norveç'e benziyor ama...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer konuştu.

İŞTE SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI:

Eyüpspor, çok iyi bir takım. Enerjisi olan bir takım ve sahasında iyi oynuyor. İyi hazırlandık. Saha şartları zorlu, Norveç'e benziyor ama hazırlıklarımızı yaptık. Savaşmaya hazırız. Oynamak istiyoruz. Son 3 maçta iyi sonuçlar aldık. Öz güvenli ve iyi bir durumdayız.

Emirhan Topçu ve Ernest Muçi, ufak kas sakatlıkları olduğu için kadroda yoklar. Bugün burada olmalarını istedik ama sakatlıkları nedeniyle yoklar. Umarım gelecek hafta hazır olacaklar. Onların yerine oynayacak oyuncular da hazır.