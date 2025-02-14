Beşiktaş Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi, futbolseverleri ekran başına kitleyecek.

Cihan Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma öncesi siyah beyazlılarda hazırlıklar tamamlandı. İdmanı Başkan Serdal Adalı da takip etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş sosyal medya hesaplarından, 'Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladık.' notu ile paylaşılan görüntülerde devre arası transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo da yer aldı.

İŞTE ANTRENMANDAN FOTOĞRAFLAR