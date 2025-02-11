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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni! Serdar Adalı...

Beşiktaş'ta Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni! Serdar Adalı...

Ara transfer döneminde Güney Amerika'dan iki genç oyuncuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni düzenleyeceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 15:48
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Beşiktaş'ta Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni! Serdar Adalı...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde Keny Arroyo ve Elan Ricardo ile kadrosunu güçlendirdi.

Siyah beyazlılar ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Arroyo, takım ile ilk idmanına katıldı.

11 Şubat sabahında İstanbul'a gelen Ricardo ise sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi olarak açıklanacak.

Öte yandan Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Serdal Adalı'nın katılımıyla 12 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da yeni transferler için imza töreni düzenlenecek.

Ayrıca Başkan Adalı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak.

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