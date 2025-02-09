Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmayla birlikte ligde 2 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK spor haberi)
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Ligimizin en deneyimli hakemlerinden Ali Şansalan maçın başında Manaj'ı ilerleyen dakikalarda Emirhan'ı sözlü ve etkili ikaz ile kontrol altına aldı. Oyuncuların gazını almaya çalıştığı uydurma fauller ve gereksiz konuşmaları evrensel hakemliğe yakışmadı. Maçta onu ve VAR'ı zorlayacak pozisyon yoktu. Uzatmalarda Mustafa penaltıyı aldı.
Bu hakem kıtlığında deneyimiyle derbi maçlarının aranan ismi, marka hakem olmak, iz bırakmak yerine böylesine sıradan maç trafiği ile yetiniyor olmasını anlamak mümkün değil!
SİNAN VARDAR - ÖNEMLİ 3 PUAN
Beşiktaş, bu ayların en zorlu deplasmanlarından birinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Öncelikle, maçın 16.00'da oynanması, sporcu sağlığı açısından en mantıklı tercih olurdu. Sivasspor'un birçok maçını bu saatte oynadığını düşünürsek, Beşiktaş karşılaşmasının 19.00'a alınmasını doğru bulmuyorum.
Beşiktaş'ta eksikler yetmezmiş gibi, Rafa Silva'nın sarı kart cezalısı olması da büyük bir şanssızlık. İlk 20 dakikada iki takım da etkili atak geliştiremedi. Pozisyon açısından kısır geçen maçlarda yakaladığın fırsatları değerlendirmelisin.
İki savunmacının ortaklığı beklediğimiz golü getirdi. Masuaku kesti, Emirhan Topçu harika bir kafa golüyle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Bazı pozisyonlar vardır, gol olmadığına üzülürsünüz. Uzatmalarda Gedson harika vurdu, ancak kaleci Ali Şaşal aynı güzellikle çıkardı.
Masuaku çok iyi durumda. Rakip ceza sahasında 13 kez topla buluşmuşuz, ancak gol savunmacıların ortaklığıyla geldi. Bu da forvet hattında yetersiz kaldığımızın bir göstergesi. İkinci yarı, ilk yarı gibi temposuz başladı. Sakatlık sıkıntılarımız devam ediyor; Gedson Fernandes de çıktı. Herhalde Onur Bulut'un orta saha olarak maça girmesi, sakatlık konusunda ne durumda olduğumuzu gösteriyor.
Gençlerin her zaman en büyük destekçisi oldum. Kerem, oyuna girdiği kısa sürede etkili oldu, Mustafa ise mücadele etti ve penaltı kazandırdı. Kazanmak her zaman değerlidir. Eksiklerimiz var, ancak yeni transferler de geliyor. Şimdi hedef, Beşiktaş'ın muhteşem taraftarı önünde Trabzonspor maçında da sahadan galibiyetle ayrılmak.
TURGAY DEMİR - ESKİMOLAR!
Sivas'ı bilen bilir. Soğuğu fenadır. Askerlik yaptım o diyarda, yani bilirim nasıl çatlar insanın dudakları, kulakları… Ağlatır hani... TFF de biliyor olacak ki, Sivas'ın son yedi maçı gündüz oynanmış… Beşiktaş ise zemheri ayazına rağmen 19.00'da oynadı! Federasyon, siyah beyazlı oyuncuları ESKİMO sanıyor olabilir mi bilemedim!..
Sivas'ın buzlu zemininde topu ayağında tuttu, garanti paslaşmalarla oyunu kontrol etti, az risk aldı ve net bir galibiyet aldı Beşiktaş... Bu hava ve saha şartlarında iyi futbol beklemek aşırı iyimserlik olur malum, iyi mücadele edip kazanmak gerekirdi. Kartal da onu yaptı... Sivasspor'un bir-iki pozisyonu olmadı değil ama hem savunma, hem de Mert gereğini rahatlıkla yaptılar.
Svensson sağlam durdu, Emirhan her zamanki gibi iyiydi ve bir de gol attı… Masuaku soldan çizgiye indi ve arka direk yaptı, Emirhan da kafayı çaktı. İki savunmacının işbirliğiyle gelen gol maçı kolayladı. Beşiktaş bir takım elbise ise Gedson beldeki kemer, o olmasa pantolon düşer! Yine gayretliydi, taa ki, sakatlanana kadar.
Muçi ve Rashica için saha fazla ağırdı, İmmobile yine etkisiz kaldı. Joao Mario ise şaşırtmaya devam ediyor… Oynamak için bugünleri mi bekliyordu, yoksa Yeşilçam hikayelerindeki gibi kafasını bir yere çarpmış ve maziyi unutmuştu da tekrar hatırlamaya mı başladı bilemiyorum ama iki haftadır farklı…
Daha önce kötü oyunundan dolayı tanımakta zorluk çekiyorduk, şimdi özgüveninden, iyi paslarından, penaltı atışındaki soğukkanlılığından dolayı tanımakla zorluk çekiyoruz... Ha bu arada, Ali Şansalan'a da bir çift lafım var; gökten kar yağarken penaltı attırılır ama tribünden sahaya kar topu yağarken penaltı attırılmaz!.. Bilgin olsun Ali kardeş.
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