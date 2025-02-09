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Haberler Beşiktaş Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmayla birlikte ligde 2 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 08:34
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Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

MUSTAFA ÇULCU - MUSTAFA PENALTIYI ALDI

Rafa Silva olmayınca hücumda ve oyun anlayışında kolu kanadı kırık kuş misali kaldı Beşiktaş. Dar alan becerisi ve tekniği olan ayağına top yakışan Muçi, Rashica, İmmobile, Chamberlian ve onlara geriden destek veren Gedson ile ön beşli oynuyor. Kanatlardan içeriye top taşıyarak hücumu denediler.

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

Ancak Sivaspor merkezi kalabalık tuttuğu için uygulamada zorlandılar. Emrah, Uğur, Paluli, Rodriguez, Radokoviç, Camara ve Koita'nın yokluğunda neredeyse iskeletinden yoksun kalan Sivasspor, Manaj'a top taşımakta sıkıntı yaşadı. Maç başındaki eksikliklere bir de sakatlanarak çıkan Tolga ve Ziya gibi oyuncular eklenince sahada üretemeyen, rakibi zorlayamayan aksine zorlanan bir Sivaspor kaldı.

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

Beşiktaş oyunun kontrolünü elinde tuttu. Tepki gören ıslıklanan gitsin denilen Masuaku'nun asisti ile Emirhan'ın golü geldi. Beşiktaş'ın en formda oyuncusu kaleci Mert'in 60 da yaptığı bireysel çıkış hatası az daha gol oluyordu, klasına yakışmadı. Beşiktaş minimum eforla maksimum puan aldı. Hem üç puan kazandı hem de Emirhan'ı...

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

Ligimizin en deneyimli hakemlerinden Ali Şansalan maçın başında Manaj'ı ilerleyen dakikalarda Emirhan'ı sözlü ve etkili ikaz ile kontrol altına aldı. Oyuncuların gazını almaya çalıştığı uydurma fauller ve gereksiz konuşmaları evrensel hakemliğe yakışmadı. Maçta onu ve VAR'ı zorlayacak pozisyon yoktu. Uzatmalarda Mustafa penaltıyı aldı.

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

Bu hakem kıtlığında deneyimiyle derbi maçlarının aranan ismi, marka hakem olmak, iz bırakmak yerine böylesine sıradan maç trafiği ile yetiniyor olmasını anlamak mümkün değil!

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

SİNAN VARDAR - ÖNEMLİ 3 PUAN

Beşiktaş, bu ayların en zorlu deplasmanlarından birinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Öncelikle, maçın 16.00'da oynanması, sporcu sağlığı açısından en mantıklı tercih olurdu. Sivasspor'un birçok maçını bu saatte oynadığını düşünürsek, Beşiktaş karşılaşmasının 19.00'a alınmasını doğru bulmuyorum.

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

Beşiktaş'ta eksikler yetmezmiş gibi, Rafa Silva'nın sarı kart cezalısı olması da büyük bir şanssızlık. İlk 20 dakikada iki takım da etkili atak geliştiremedi. Pozisyon açısından kısır geçen maçlarda yakaladığın fırsatları değerlendirmelisin.

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

İki savunmacının ortaklığı beklediğimiz golü getirdi. Masuaku kesti, Emirhan Topçu harika bir kafa golüyle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Bazı pozisyonlar vardır, gol olmadığına üzülürsünüz. Uzatmalarda Gedson harika vurdu, ancak kaleci Ali Şaşal aynı güzellikle çıkardı.

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

Masuaku çok iyi durumda. Rakip ceza sahasında 13 kez topla buluşmuşuz, ancak gol savunmacıların ortaklığıyla geldi. Bu da forvet hattında yetersiz kaldığımızın bir göstergesi. İkinci yarı, ilk yarı gibi temposuz başladı. Sakatlık sıkıntılarımız devam ediyor; Gedson Fernandes de çıktı. Herhalde Onur Bulut'un orta saha olarak maça girmesi, sakatlık konusunda ne durumda olduğumuzu gösteriyor.

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

Gençlerin her zaman en büyük destekçisi oldum. Kerem, oyuna girdiği kısa sürede etkili oldu, Mustafa ise mücadele etti ve penaltı kazandırdı. Kazanmak her zaman değerlidir. Eksiklerimiz var, ancak yeni transferler de geliyor. Şimdi hedef, Beşiktaş'ın muhteşem taraftarı önünde Trabzonspor maçında da sahadan galibiyetle ayrılmak.

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

TURGAY DEMİR - ESKİMOLAR!

Sivas'ı bilen bilir. Soğuğu fenadır. Askerlik yaptım o diyarda, yani bilirim nasıl çatlar insanın dudakları, kulakları… Ağlatır hani... TFF de biliyor olacak ki, Sivas'ın son yedi maçı gündüz oynanmış… Beşiktaş ise zemheri ayazına rağmen 19.00'da oynadı! Federasyon, siyah beyazlı oyuncuları ESKİMO sanıyor olabilir mi bilemedim!..

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

Sivas'ın buzlu zemininde topu ayağında tuttu, garanti paslaşmalarla oyunu kontrol etti, az risk aldı ve net bir galibiyet aldı Beşiktaş... Bu hava ve saha şartlarında iyi futbol beklemek aşırı iyimserlik olur malum, iyi mücadele edip kazanmak gerekirdi. Kartal da onu yaptı... Sivasspor'un bir-iki pozisyonu olmadı değil ama hem savunma, hem de Mert gereğini rahatlıkla yaptılar.

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

Svensson sağlam durdu, Emirhan her zamanki gibi iyiydi ve bir de gol attı… Masuaku soldan çizgiye indi ve arka direk yaptı, Emirhan da kafayı çaktı. İki savunmacının işbirliğiyle gelen gol maçı kolayladı. Beşiktaş bir takım elbise ise Gedson beldeki kemer, o olmasa pantolon düşer! Yine gayretliydi, taa ki, sakatlanana kadar.

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

Muçi ve Rashica için saha fazla ağırdı, İmmobile yine etkisiz kaldı. Joao Mario ise şaşırtmaya devam ediyor… Oynamak için bugünleri mi bekliyordu, yoksa Yeşilçam hikayelerindeki gibi kafasını bir yere çarpmış ve maziyi unutmuştu da tekrar hatırlamaya mı başladı bilemiyorum ama iki haftadır farklı…

Spor yazarlarından Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

Daha önce kötü oyunundan dolayı tanımakta zorluk çekiyorduk, şimdi özgüveninden, iyi paslarından, penaltı atışındaki soğukkanlılığından dolayı tanımakla zorluk çekiyoruz... Ha bu arada, Ali Şansalan'a da bir çift lafım var; gökten kar yağarken penaltı attırılır ama tribünden sahaya kar topu yağarken penaltı attırılmaz!.. Bilgin olsun Ali kardeş.

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