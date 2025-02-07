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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Almanya'dan gurbetçi takviyesi peşinde! Umut Tohumcu için hamle

Beşiktaş Almanya'dan gurbetçi takviyesi peşinde! Umut Tohumcu için hamle

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Almanya'da forma giyen gurbetçi futbolcuları radarına aldı. Siyah-beyazlılar, Hoffenheim'de oynayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Tohumcu’yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Beşiktaş Almanya'dan gurbetçi takviyesi peşinde! Umut Tohumcu için hamle

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya'da forma giyen gurbetçi futbolcuları gündemine aldı. Takvim gazetesinin haberine göre Siyah- Beyazlılar'ın, Hoffenheim forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Tohumcu için transfer girişimlerine başladığı ve kısa süre içinde Alman ekibine teklif yapacağı belirlendi. Bu sezon 15 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Umut Tohumcu'nun kontratı 2028'de sona erecek. Bild'de yer alan haberde ise Beşiktaş'ın, Stuttgart forması giyen ön libero Atakan Karazor ve Augsburg forması giyen on numara Mert Kömür için kulüplerine transfer teklifinde bulunduğu ancak oyuncularını bırakmak istemeyen iki kulüp de bu teklifleri reddettiği öne sürüldü. Haberde Beşiktaş'ın listesinde Freiburg forması giyen sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi'nin de bulunduğu ve bu transferin gerçekleşme olasılığının diğerlerine oranla daha yüksek olduğu kaydedildi.

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