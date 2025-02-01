TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol kanada flaş hamle! Resmi teklif sunuldu
Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma muhakkak bir kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip için son olarak flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın o isim için kulübüne resmi teklif sunduğu iddia edildi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
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Öte yandan Kara Kartal, ara transferdeki ilk takviyesini yapmaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN BIRMANCEVIC İÇİN RESMİ TEKLİF!
Uzun zamandır takıma bir kanat takviyesi yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Veljko Birmancevic ismi geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, siyah-beyazlılar Sırp futbolcunun kulübü Sparta Prag'a resmi teklifini gönderdi.
İtalyan gazeteci, Beşiktaş ve Sparta Prag arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Güncel piyasa değeri 7.50 milyon euro olan Veljko Birmancevic, yeni sezonda Sparta Prag formasıyla 25 maça çıkarken 7 gol 4 asitlik performans gösterdi.
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