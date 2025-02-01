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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol kanada flaş hamle! Resmi teklif sunuldu

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol kanada flaş hamle! Resmi teklif sunuldu

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma muhakkak bir kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip için son olarak flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın o isim için kulübüne resmi teklif sunduğu iddia edildi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 14:34
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol kanada flaş hamle! Resmi teklif sunuldu

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol kanada flaş hamle! Resmi teklif sunuldu

Siyah-beyazlı ekip henüz transfer yapmazken bazı isimlerle ise yollarını ayırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol kanada flaş hamle! Resmi teklif sunuldu

Beşiktaş'ta son olarak 2023 yazında Lens'ten 4.04 milyon euroluk bedelle transfer edilen Jean Onana sezon sonuna kadar Genoa'ya kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol kanada flaş hamle! Resmi teklif sunuldu

Öte yandan Kara Kartal, ara transferdeki ilk takviyesini yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol kanada flaş hamle! Resmi teklif sunuldu

BEŞİKTAŞ'TAN BIRMANCEVIC İÇİN RESMİ TEKLİF!

Uzun zamandır takıma bir kanat takviyesi yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Veljko Birmancevic ismi geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol kanada flaş hamle! Resmi teklif sunuldu

Fabrizio Romano'nun haberine göre, siyah-beyazlılar Sırp futbolcunun kulübü Sparta Prag'a resmi teklifini gönderdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol kanada flaş hamle! Resmi teklif sunuldu

İtalyan gazeteci, Beşiktaş ve Sparta Prag arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol kanada flaş hamle! Resmi teklif sunuldu

Güncel piyasa değeri 7.50 milyon euro olan Veljko Birmancevic, yeni sezonda Sparta Prag formasıyla 25 maça çıkarken 7 gol 4 asitlik performans gösterdi.

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