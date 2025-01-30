Twente - Beşiktaş CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu mu?

Twente - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Twente ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa kupalarında devam etmeyi amaçlayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Athletic Bilbao karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle umutlarını son haftaya taşıdı. Yeni format gereği ilk 24 içerisinde tamamlaması gereken Kara Kartallar, 9 puanla 24.sırada bulunuyor. Güçlü rakibi karşısında kazanmak için sahaya çıkacak Beşiktaş, ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. 7 puanla 26. sırada yer alan Twente ise mücadeleyi kazanarak sonuçları beklemeyi hedefliyor. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Hollanda temsilcisi, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Peki, Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente Stadı'nda oynanacak Twente - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muci, Immobile

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM KADRODA YOK

Twente maçı öncesi Hollanda'ya giden Beşiktaş'ta 5 isim kadroda yer almadı. Tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç zorlu Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren ve son anda kadrodan çıkartılan Cher Ndour'da Beşiktaş kafilesinde yer almadı. UEFA listesine yazılmayan Chamberlain ise kural gereği Twente maçında oynayamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF 3 PUAN

Twente maçı hazırlıklarını tamamlayan ve Hollanda'ya giden Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında 3 puan için mücadele edecek. 9 puanla 24. sırada yer alan siyah-beyazlılar, kritik karşılaşmayı kazanarak play-off turunda yerini almayı amaçlıyor. Puan kaybı yaşamak istemeyen Kara Kartal, Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde Twente maçını kazanarak rakiplerini beklemeyi hedefliyor.

SİYAH-BEYAZLILAR SADECE LYON MAÇINDA GOL YEMEDİ

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta güçlük çekti. UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayan Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile oynadığı iki maçta kalesinde 4 gol gördü. Adını lig aşamasına yazdıran ve 2 mağlubiyetle başlayan Kara Kartal oynadığı 7 karşılaşmada 10 gol attı. Siyah-beyazlılar, söz konusu 7 mücadelede 14 de gol yedi.

Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada toplam 18 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, rakiplerinin de aynı sayıda golüne ise engel olamadı. Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemediği tek müsabaka, deplasmanda 1-0 kazanılan Olimpik Lyon maçı olarak kayıtlara geçti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA ŞANSI

Avrupa Ligi'nde 9 puanla 24. sırada yer alan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek. Beraberlik ve mağlubiyet alması durumunda işi zora girecek siyah-beyazlılar, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Kartal, tek farklı mağlup olur ve Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla mağlup ederse siyah-beyazlıların Avrupa serüveni son bulacak.

Beşiktaş'ın bir farkla yenilmesi durumunda ise Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 5 farklı kaybederse, İstanbul ekibi, Macaristan temsilcisini geride bırakacak ve yoluna devam edecek. Beşiktaş bir farkla yenilse de ilk 24 içinde olmayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı Maccabi Tel Aviv'e mağlup olur, Braga evinde Lazio karşısında galip gelemez ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, play-off etabına yükselen Beşiktaş olacak. Ligde 9 puana sahip Roma'nın da ikinci sırada yer alan Eintracht Frankfurt'a evinde 7 farklı yenilmesi sonucu Beşiktaş, tek farklı mağlubiyet alsa da İtalyan ekibini geride bırakacak ve play-off oynayacak.

BEŞİKTAŞ 131. AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 130 defa boy gösteren Beşiktaş, Twente karşısında 131. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı.

Hollanda takımlarıyla 12. maçına çıkacak olan Kartal, Bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 8 mağlubiyet aldı.

TWENTE TÜRK TAKIMLARINA KARŞI ZOR KAZANIYOR

Türk takımlarına karşı bugüne kadar 10 defa rakip olan Twente, Bursaspor ile oynadığı 2 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı. Hollanda ekibi, Fenerbahçe ile oynadığı 5 mücadelede 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Eskişehirspor'la da 2 kez rakip oldu. Hollanda temsilcisi Eskişehir karşısında oynadığı bu maçlarda ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

TWENTE'DE SEM STEIJN DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ın deplasmanda karşılaşacağı Twente'de en formda isim 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sem Steijn olarak göze çarpıyor. Hollandalı futbolcu, bu sezon Twente formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken, takımına 18 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Steijn, Avrupa Ligi'nde ise bu sezon 6 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

HOLLANDA'DA POLONYALI HAKEM

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Twente - Beşiktaş maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.