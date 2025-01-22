Solskjaer galibiyetle başlamak istiyor! İşte Beşiktaş'ın Athletic Bilbao maçı muhtemel 11'i

Beşıktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.

SOLSKJAER'IN ILK MAÇI

Beşıktaş'ta yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların başında ilk maçına Athletic Bilbao karşısında çıkacak. Norveçli teknik adam, Avrupa kupalarında ise 68. kez boy gösterecek. Molde ve Manchester United'ın başında UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 67 müsabakada görev yapan Solskjaer, 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. Manchester United'ı yönettiği süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren Norveçli çalıştırıcı, Villarreal'e penaltılarda mağlup oldu.

ATHLETİC BİLBAO İLE 4. RANDEVU

Beşıktaş, Athletic Bilbao ile 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ilk kez 1985-1986 sezonunda UEFA Kupası 1. Turu'nda mücadele ederken, kazanan ise 4-1 ve 1-0'lık skorlarla Bilbao oldu. Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda ise UEFA Kupası B Grubu'nda ise rakibini Dolmabahçe'de 3-1 mağlup etmeyi başardı. Kartal, Bilbao haricinde diğer İspanyol takımları ile 5 karşılaşma oynadı. 2 galibiyet alırken 8 mağlubiyet ve 3 kez de berabere kaldı.

AVRUPA KUPALARINDA 251. MAÇ

Beşıktaş - Athletic Bilbao maçını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger düdük çalacak. Weinberger'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Stefan Ebner olacak. Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Manuel Schuettengruber oturacak. AVAR'da ise Alan Kijas görev alacak.

TÜRK TAKIMLARI İLE 10'UNCU KEZ

İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ise bugünkü müsabakayla birlikte Türk takımlarına 10. kez rakip olacak. Athletic, Beşiktaş ile oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrılırken, Trabzonspor ile oynadığı 3 maçtan da 1'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik çıkardı. Galatasaray'la 2 kez rakip olan İspanyol ekibi, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, Fenerbahçe ile de 1 kez rakip oldu ve o müsabakadan da galibiyet aldı.

AVRUPA'DA 130. RANDEVU

Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 129 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 56 galibiyet, 25 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 203 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 172 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'tA TAM 4 EKSİK

Sıyah-beyazlılarda, UEFA listesinde bulunmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'in yanı sıra tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Muci, Immobile

Athletic Bilbao: Simon, Vivian, Gorosabel, Alvarez, Boiro, Ruiz, Prados, I. Williams, N. Williams, Berenguer, Etxebarria