Beşiktaş'tan A. Bilbao maçında atılan gol sonrası Galatasaray'a gönderme

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, İspanyol ekibi A. Bilbao karşısında 1-0 öne geçti.
Siyah-beyazlılarda Rashica attığı golün ardından sevinmedi.
Rashica'nın bu gole sevinmemesinin ardından siyah-beyazlılarda Galatasaray'a flaş göndermeli paylaşım geldi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Golden sonra Beşiktaşlı duruşu. pic.twitter.com/lXHrsJmdKz— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 22, 2025
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün'ün Dinamo Kiev maçında attıkları gol sonrası sevinç görüntüleri dikkat çekmişti.