  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan A. Bilbao maçında atılan gol sonrası Galatasaray'a gönderme

Beşiktaş'tan A. Bilbao maçında atılan gol sonrası Galatasaray'a gönderme

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçında Athletic Bilbao karşısında Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılarda Rashica'nın gole sevinmemesi dikkat çekmişti. İşte o paylaşım ve Galatasaray'a yapılan gönderme...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 19:43 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 19:46
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan A. Bilbao maçında atılan gol sonrası Galatasaray'a gönderme

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, İspanyol ekibi A. Bilbao karşısında 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlılarda Rashica attığı golün ardından sevinmedi.

Rashica'nın bu gole sevinmemesinin ardından siyah-beyazlılarda Galatasaray'a flaş göndermeli paylaşım geldi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün'ün Dinamo Kiev maçında attıkları gol sonrası sevinç görüntüleri dikkat çekmişti.

G.Saray'da radikal karar! O isimle yollar ayrılıyor
F.Bahçe ayrılığı açıkladı!
DİĞER
Zeynep Koçak acı haberle yıkıldı! Bolu Kartalkaya'daki yangın felaketinde en yakınlarını kaybetti! 'Cesetleri teslim aldık'
CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 79 kişi hayatını kaybetti! CHP'li Tanju Özcan'ın dayısının oğlu gözaltına alındı
Solskjaer: Rafa ve Muçi...
Galatasaray ayrılığı açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş farkı! A. Bilbao maçında... Beşiktaş farkı! A. Bilbao maçında... 20:13
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 19:59
Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş gönderme! Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş gönderme! 19:43
Sage'den Mourinho'ya övgü dolu sözler! Sage'den Mourinho'ya övgü dolu sözler! 18:59
Eczacıbaşı Dynavit çeyrek finalde Eczacıbaşı Dynavit çeyrek finalde 18:55
Beşiktaş - Athletic Bilbao | CANLI Beşiktaş - Athletic Bilbao | CANLI 17:51
Daha Eski
Konyaspor'da G.Saray mesaisi Konyaspor'da G.Saray mesaisi 17:29
Solskjaer: Rafa ve Muçi... Solskjaer: Rafa ve Muçi... 17:28
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Galatasaray ayrılığı açıkladı! 17:05
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 16:47
Skriniar F.Bahçe için İstanbul'da! Skriniar F.Bahçe için İstanbul'da! 16:43
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! 16:29