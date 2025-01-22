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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO CANLI İZLE | Beşiktaş maçı Avrupa Ligi

BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO CANLI İZLE | Beşiktaş maçı Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş, 7. haftada Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Yen ihocası Solskjaer ile ilk maçına çıkacak olan siyah-beyazlılardan Necip Uysal, Alex Oxlade-Chamberlain, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç, İspanyol rakip karşısında süre almayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 14:20
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BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO CANLI İZLE | Beşiktaş maçı Avrupa Ligi

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'ne umduğunu gibi başlayamayan Beşiktaş, 7. haftada İspanyol ekip Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Norveçli teknik adam Solskjaer, siyah-beyazlıların başında ilk maçına çıkıyor. Seyircisi karşısında 3 puanı hedefleyen Kartal'da Necip Uysal, Alex Oxlade-Chamberlain, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç forma giyemeyecek. İşte Avusturyalı hakem Julian Weinberger'in yöneteceği maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

BEŞİKTAŞ - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı 22 Ocak Çarşamba günü, saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svennson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Fernandes, Rafa, Rashica, Muci, Immobile

Athletic Bilbao: Simon, Vivian, Gorosabel, Alvarez, Boiro, Ruiz, Prados, I. Williams, N. Williams, Berenguer, Etxebarria.

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KARAR MAÇI: YA DEVAM YA TAMAM

UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.

EN AZ GOL YİYEN EKİP

Ernesto Valverde yönetimindeki konuk ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda.

Organizasyonda bu sezon kalesinde yalnızca 2 gol gören İspanyol ekibi, 36 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.

Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

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SOLSKJAER'IN İLK SINAVI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Norveçli teknik adam, ilk mücadelesini İspanyol ekibi karşısında verecek.

Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa kupalarındaki kariyerinin 68. maçına Beşiktaş'ın başında çıkacak.

Daha önce Molde ve Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında toplam 67 karşılaşmada 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

Manchester United'ı yönettiği süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren Norveçli çalıştırıcı, Villarreal'e penaltılarda mağlup oldu.

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BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda Athletic Bilbao karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Listede olmayan isimler Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlığı süren Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, İspanyol ekibine karşı takımdaki yerini alamayacak.

JULIAN WEINBERGER DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger düdük çalacak. Weinberger'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Stefan Ebner olacak. Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Manuel Schuettengruber oturacak. AVAR'da ise Alan Kijas görev alacak.

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