Beşiktaş 3 puan için sahada! İşte Kartal'ın Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı. Siyah beyazlı takımda 3 futbolcu, Reeder Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, müsabakada görev yapamayacak.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

LİGDE SON 10 MAÇTA 2 GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 10 müsabakada 2 kez 3 puan aldı. Ligin ilk 8 haftasında yenilgi yüzü görmeyen siyah beyazlılar, sonraki 10 haftalık süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a mağlup olurken, Başakşehir, Hatayspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı. Kartal, bu süreçte 15. haftada oynanan derbide Fenerbahçe'yi ve geçtiğimiz hafta da Bodrum Futbol Kulübü maçlarını kazandı.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Masuaku, Uduokhai, Emirhan, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile.

Reeder Samsunspor: Okan, Kingsley, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji.