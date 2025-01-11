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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ - BODRUM FK CANLI İZLE | Beşiktaş - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK CANLI İZLE | Beşiktaş - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Serdar Topraktepe yönetiminde sezona devam eden siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 9 maçta 1 galibiyet alabildi. Taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmak isteyen Beşiktaş, Bodrum FK karşısında kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Rafa Silva gibi isimlerle etkili olmaya çalışacak siyah-beyazlılarda, nasıl bir 11'in çıkacağı ise merak ediliyor. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde küme düşme hattından çıkmak isteyen Bodrumspor, güçlü rakibi karşısında kazanmayı hedefliyor. 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 17. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, bir an önce üst sıralara çıkmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 18:02 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 18:53
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BEŞİKTAŞ - BODRUM FK CANLI İZLE | Beşiktaş - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele hem üst hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. 15 puanla 17. sırada yer alan deplasman takımı ile 27 puanla 6. sırada bulunan ev sahibi takımın mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Giovanni van Bronckhorst sonrası Serdar Topraktepe yönetiminde sezona devam eden Beşiktaş, kötü gidişe son vermek istiyor. Ligde oynadığı son 9 maçta 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 3 puan alıp, yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Rafa Silva, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy gibi isimlerin yer aldığı takımda hangi isimlerin ilk 11'de olacağı ise araştırılıyor. Teknik Direktör Volkan Demirel önderliğinde küme düşme hattından çıkmak için mücadele eden Bodrum FK ise güçlü rakibi karşısında kazanarak moral arıyor. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Bodrum FK maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Bodrum FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Felix, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Joao Mario, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi.

IMMOBILE GOL HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

Süper Lig'de 14 maçta forma giyen Ciro Immobile 9 gol kaydetti. Son haftalarda sakatlığından dolayı forma giyemeyen İtalyan golcü, son 3 haftada toplam 74 dakika süre alabildi. 19. hafta oynanacak Bodrum FK maçında şans bulması beklenen Immobile, en son golünü 14. haftadada Hatayspor karşısında kaydetti.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, Bodrum FK karşısında çıkış arıyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan siyah-beyazlılar, 15. haftada Fenerbahçe karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından 3 puan arayışını sürdürüyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta çıkış arayan Beşiktaş, moral arıyor.

BEŞİKTAŞ İLE BODRUM FK ARASINDA İLK RANDEVU

Tarihlerinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. İlk defa karşı karşıya gelecek takımlar hazırlıklarını tamamlarken, iki ekip de kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. İstanbul takımlarına karşı henüz galibiyeti bulunmayan yeşil-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor.

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Bodrum FK maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkmen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇININ VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş-Bodrum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

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