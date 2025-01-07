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Haberler Beşiktaş Beşiktaş ZTK maçı canlı izle | Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş ZTK maçı canlı izle | Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Ligde aldığı mağlubiyetlerin ardından moral bulmak isteyen siyah-beyazlılar 6 eksikle sahaya çıkacak. Halil Umut Meler'in düdüğüyle 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Sivasspor - Beşiktaş maçı detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 13:32 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 13:50
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Beşiktaş ZTK maçı canlı izle | Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

👉Sivasspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dört büyüklerin de dahil olduğu organizasyonda kupa mücadelesi kızışırken Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında sahaya çıkacak. Ligde umduğunu bulamayan Kartal, ZTK galibiyetiyle moral bulmayı hedefliyor. Serdar Topraktepe yönetimindeki siyah-beyazlılardan Gabriel Paulista, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Necip Uysal ve Al Musrati'nin forma giymesi beklenmiyor. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçın yayın bilgilerini ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sundberg, Radakovic, Emirhan, Uğur, Koita, Poungras, Charisis, Rodrigues, Manaj.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Ndour, Salih, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile.

KUPANIN SON SAHİBİ İLK MAÇINDA

Kupada son şampiyon siyah-beyazlılar, organizasyona gruplardan başlarken D Grubu'nda Sivasspor'un yanı sıra Kırklarelispor ve Antalyaspor ile karşılaşacak. Kupaya 5. turda dahil olan Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı. Kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş müsabakasının dışında grupta Kocaelispor ve Bodrum FK ile 3 puan mücadelesi verecek.

KARTAL 6 EKSİK

Beşiktaş'ın kupada Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica ile Emrecan Terzi, Necip Uysal ve Al Musrati'nin forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Sivasspor karşısında sakat oyuncularının yerine bu sezon az süre alan oyunculara şans verecek.

TÜRKİYE KUPASI'NI 11 KEZ KALDIRDI

Türkiye Kupası'nda daha önce 17 kez final oynayan Beşiktaş, 11 defa mutlu sona ulaştı. Son olarak geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başarmıştı. Türkiye Kupası'nı 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında kazanan "Kara kartal", bu sezonda kupaya uzanmayı hedefliyor.

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9 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı. Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Göztepe, Maccabi Tel Aviv, Hatayspor, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, bu süreçte 1 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte yalnızca Fenerbahçe derbisinde rakibini mağlup eden Beşiktaş, galip gelmekte zorlanıyor. Son olarak Süper Lig'de deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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