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Haberler Beşiktaş Rangers, Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi: Beşiktaş'ın alacağı pay ne kadar olacak?

Rangers, Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi: Beşiktaş'ın alacağı pay ne kadar olacak?

Beşiktaş'tan 2.5 yıl önce Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın İskoç kulübündeki serüveninin sona ermek üzere olduğu iddia ediliyor. Rangers'ın, Rıdvan Yılmaz'ı satışa çıkarma kararı aldığı ve Türk futbolcunun bonservis bedelini belirlediği öne sürüldü. Ayrıca, olası bir transfer gerçekleşirse Beşiktaş'ın alacağı payın da şimdiden belli olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 12:14 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 12:30
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Rangers, Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi: Beşiktaş'ın alacağı pay ne kadar olacak?

Glasgow Rangers'ta oynayan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç kulübündeki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Son dönemde adı Trabzonspor'la anılan Rıdvan Yılmaz, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Rangers'ta fazla süre alamadı. Teknik direktör Philippe Clement'in tüm kulvarlarda 12 maçta şans verdiği Türk sol bek, 609 dakika sahada kaldı ancak takımına herhangi bir skor katkısı yapamadı.

Ibrox News'ten Mark Smith'in haberine göre, Rangers, ocak ayındaki transfer döneminde Rıdvan Yılmaz'ı satmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi. İskoç kulübünün, 23 yaşındaki futbolcuyu 4.1 milyon sterlin ile 4.9 milyon sterlin arasında bir bonservis bedeliyle satışa çıkarmayı planladığı belirtiliyor.

Rıdvan Yılmaz, 2022 yılında Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Rıdvan Yılmaz'ın Rangers ile sözleşmesi devam ederken, başka bir kulübe kiralanması veya kesin transferi durumunda, elde edilecek net transfer gelirinin yüzde 20'si Beşiktaş'a ödenecek.

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