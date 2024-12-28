Hazırız kazanacağız

Beşıktaş Başkanı ve yarınki kongrede Başkan adayı Hüseyin Yücel, A Spor'da Gündem Özel programına konuk oldu, projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Koray Baloğlu'nun sunduğu programda Murat Özbostan, Gökhan Keskin ve Erol Kaynar'ın sorularını yanıtlayan Yücel, "Beşiktaş taraftarının umudu kırıldı, onları yüreklendirmeye çalışıyoruz. Bu seçim ayrı bir önem taşıyor, camianın yeni bir heyecana ve motivasyona ihtiyacı var" dedi.

FAVORİ SERGEN PLASE MURAT

Teknık direktör konusunda da konuşan Yücel, "Teknik direktörlük için ilk görüşeceğimiz isim Sergen Yalçın olacak. Eğer olmazsa B planında başka bir yerli teknik adam, C planında yabancı teknik direktör planımız var. Bunlardan biri de Murat Yakın. Teknik direktörlük için yokladık, ciddi bir seviyeye gelmedi ama aklımızdaki isimlerden bir tanesi" diye konuştu.

50 MİLYON AVRO AÇIK VAR

Beşıktaş'ın borcu konusuna da cevap veren Hüseyin Yücel, "UEFA'dan borçsuzluk yazısının alınabilmesi için 15 Ocak'a kadar 15 milyon euro gerekiyor. Mayıs sonuna kadar ligi kapatmamız için 35 milyon avro gerekiyor. Şu anda 50 milyon euro açık var, Beşiktaş'ın mali durumu bu" ifadelerini kullandı. Hakem konusunda da eleştirileri olan Hüseyin Yücel, "Bu sene oynanan Galatasaray maçı tam bir fecaat. Arda Kardeşler'e o maçtan sonra bir maç verilmedi. Düdüğünü astıramadık ama şu anda kendisine görev verilmiyor diye biliyorum" ifadelerini kullandı.

RAFA SİLVA BURADA MUTLU

Portekızlı yıldız Rafa Silva'nın performansından mutlu olduklarını söyleyen Başkan Hüseyin Yücel, "Rafa Silva, Beşiktaş'ta gayet mutlu. Sadece takım arkadaşları yuhalanıyor diye biraz ona kafayı takmış. Ayrılık durumu söz konusu değil" dedi. Yücel, "Roger Schmidt, teknik direktör listenizde var mı?" sorusuna, "Görüştük 6 aylık gelmeyi kabul etmedi" ifadelerini kullandı. Son olarak Benfica'da görev yapan Alman teknik direktör Roger Schmidt, 31 Ağustos 2024 tarihinden bu yana kulüp çalıştırmıyor.

ÇİFTE TRANSFER MÜJDESİ

Transferlerle ilgili flaş açıklamalar yapan Yücel, Beşiktaş taraftarına 2 yıldız futbolcunun transferi için müjdeyi verdi. Yücel, Premier Lig'den bir sağ kanat bir 6 numara transferini bitirmeye çok yakınız, ciddi bir aşama kaydettik" ifadelerini kullandı. Hüseyin Yücel: 70 küsur kişilik bir listemiz var. İlk olarak kiralama yöntemiyle gitmeyi planlıyoruz. Hangisi en uygun şekilde katkı verecek ise onlara gideceğiz. Bu transferlerde de Feyyaz Hoca'ya, Serdar Hoca'ya danışacağız. Ortak akılla hareket edeceğiz.

ANKETLERDE 5 PUAN ÖNDEYİZ

KAMPANYANIN çok iyi gittiğini söyleyen Yücel, "Şu an 5 puan öndeyiz hesaplamalarıma göre. Geride başladık. Maalesef Hasan Arat etkisi vardı üzerimde. Ancak, asla kaybedeceğim demedim. Gerideyiz ama Sergen Hoca'nın Hatayspor maçı için 'Göreceğiz bakalım cumartesi ne olacak' demişti. Ben de diyorum şimdi, göreceğiz bakalım pazar ne olacak" dedi. Hüseyin Yücel, 70 küsur kişilik bir listemiz var. İlk olarak kiralama yöntemiyle gitmeyi planlıyoruz. Hangisi en uygun şekilde katkı verecek ise onlara gideceğiz. Bu transferlerde de Feyyaz Hoca'ya, Serdar Hoca'ya danışacağız. Ortak akılla hareket edeceğiz.

ARAT'IN TRAJİKOMİK İSTİFASI

Hasan Arat'ın istifası üzerine konuşan Yücel, "Sayın Arat'ın istifa kararı birkaç gün içinde gerçekleşti, adeta şoke olduk" dedi. Yücel, Maccabi maçı öncesi kötü gidişatı nasıl düzeltebiliriz onu masaya yatırdık. Bizim hep bir söylemimiz vardı; 'Aybaba-Friedel' orada çift başlılık var, insanlar birbirinin arkasından konuşuyor ve bu da Beşiktaş'ın yapısına zarar veriyordu" diyen Yücel, şöyle devem etti: "Friedel, Bronckhorst'un yanına gidip 'Samet Hoca senin arkandan konuşuyor' diye söylemlerde bulunuyor. Bu neşter atılması gereken bir mevzuydu ve futbol tarafına hiç karıştırmadık. Bu sıkıntılar halihazırda mevcuttu. Onur Göçmez istifa etmişti, Arat 'Onur ile görüş, istifasını geri çeksin. Temiz bir sayfa açıyoruz, önümüz parlak' dedi. Ben de Onur Bey'i ikna ettim. Adamın istifasını geri çektirdik, bir gün sonra başkan istifa etti! Bu çok trajikomikti durum."

Al Musrati müjdesi

Beşıktaş Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Yücel, Al-Musrati'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacağını duyurdu. Yücel, "Hatta bugün sözleşmelerin yazılmasıyla alakalı karşı tarafa söyledik. Pazar günü seçim var. Pazartesi ve Salıya kaldı imza. İmza noktasına geldi. Şunu da söyleyeyim, 10 milyon euro, bonuslarla beraber. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık gidecek" dedi.

Değişim artık şart

BEŞİKTAŞ'ın bir kan ve zihniyet değişimine ihtiyacı olduğunu söyleyen Yücel, "İçeride köhneleşmiş şeyler var. Sezon başında tüm transferleri ben yapmış olsaydım içinde bulunduğumuz tablo farklı olurdu" dedi. Ocak ayında sürpriz transfer yapmanın zor olduğunu söyleyen Yücel, "Ocak ayı için çok zor ama yaz transfer döneminde bomba transferler yapacağız" ifadelerini kullandı.

10 BİN KATILIM BEKLİYORUM

Kongre üyelerine seslenen Hüseyin Yücel, "Kongreye 10 binin üzerinde katılım bekliyorum, katılımın fazla olması lehimize olur. Katılım az olursa Serdal Adalı lehine olur. Bu yüzden herkesi Pazar günü oy kullanmaya davet ediyorum" dedi. Sponsorluklar konusunda açıklama yapan Yücel, "21 şirketle 83 milyon avroluk sponsorluk anlaşması yapılacak. 2025- 2026 sezonundan itibaren 3 yıllık anlaşma sağlanacak" ifadelerini kullandı.