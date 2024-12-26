  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a golcü müjdesi! Ciro Immobile'den sonra...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a golcü müjdesi! Ciro Immobile'den sonra...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta başkanlık için seçim heyecanı yaşanırken siyah-beyazlı taraftarlara müjdeli haber geldi. Kara Kartal, Ciro Immobile'nin ardından flaş bir golcü isme daha kavuşacak. İşte haberin detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a golcü müjdesi! Ciro Immobile'den sonra...

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Seçımın ardından başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun forvete bir takviye gerçekleştirecek. Ciro İmmobile'nin yokluğunda forvette sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda İtalyan golcü ayarında bir isim daha takıma dahil edilecek. Özellikle İmmobile'nin ilerleyen yaşı sebebiyle kaçırdığı maçlarda hücum hattında etkisiz kalan siyah-beyazlı ekipte iki başkan adayının ekibinin de ilk tespiti kanat transferi ve İmmobile'yi yedeklemek oldu. Bu sezon 20 maça çıkan İtalyan golcü, bu maçlarda 13 gol kaydetti.

KANATLARA TAKVİYE YAPILACAK

Beşıktaş'ın ocak transfer döneminde ilk hamlesinin kanat mevkisine olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde orijinal kanat transferi yapamazken Joao Mario hamlesi de tartışmaların odak noktasında yer almıştı. Beşiktaş'ta kanat oyuncusu dışında öncelikli diğer bölgeler ise sol bek ve santrfor... Sol bekte Masuaku yerine kullanılan alternatif isim Emirhan Topçu ve Bahtiyar Zaynutdinov olurken ara transferde sol beke kaliteli bir ismin gelmesi gündemde.

F.Bahçe'ye transferde büyük jest!
Szymanski için dev teklif! Transferde karar verildi
DİĞER
Son dakika haberi: Yusuf Sarı Süper Lig ekibine imzay attı! Alacağı ücret belli oldu...
Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gidiyor
G.Saray'a Skriniar müjdesi!
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte 5 haftalık program İşte 5 haftalık program 00:52
ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 00:44
Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde 00:43
Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı 00:42
Pereira’nın yerine Terim Pereira’nın yerine Terim 00:41
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... 23:07
Daha Eski
F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! 23:07
G.Saray'a Ziyech piyangosu! G.Saray'a Ziyech piyangosu! 23:07
Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu 23:07
G.Saray resmi teklifi sundu! G.Saray resmi teklifi sundu! 23:07
Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... 23:07
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 23:07