TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a golcü müjdesi! Ciro Immobile'den sonra...

Seçımın ardından başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun forvete bir takviye gerçekleştirecek. Ciro İmmobile'nin yokluğunda forvette sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda İtalyan golcü ayarında bir isim daha takıma dahil edilecek. Özellikle İmmobile'nin ilerleyen yaşı sebebiyle kaçırdığı maçlarda hücum hattında etkisiz kalan siyah-beyazlı ekipte iki başkan adayının ekibinin de ilk tespiti kanat transferi ve İmmobile'yi yedeklemek oldu. Bu sezon 20 maça çıkan İtalyan golcü, bu maçlarda 13 gol kaydetti.

KANATLARA TAKVİYE YAPILACAK

Beşıktaş'ın ocak transfer döneminde ilk hamlesinin kanat mevkisine olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde orijinal kanat transferi yapamazken Joao Mario hamlesi de tartışmaların odak noktasında yer almıştı. Beşiktaş'ta kanat oyuncusu dışında öncelikli diğer bölgeler ise sol bek ve santrfor... Sol bekte Masuaku yerine kullanılan alternatif isim Emirhan Topçu ve Bahtiyar Zaynutdinov olurken ara transferde sol beke kaliteli bir ismin gelmesi gündemde.