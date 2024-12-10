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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Ashour bombası!

Beşiktaş'tan Ashour bombası!

Fenerbahçe derbisinde kazanılan 3 puan Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Ara transfer için kolları sıvayan siyah-beyazlı yönetimin Al Ahly forması giyen Ashour ile anlaşma sağladığı iddia edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'tan Ashour bombası!

Fenerbahçe galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Beşiktaş da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Gündeme son olarak Mısırlı oyuncu Emam Ashour geldi. Al Ahly SC forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu iki kanatta da oynayabiliyor. Mısır basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Al Ahly'de forma giyen orta saha oyuncusu Enam Ashour ile ilgileniyor. Söylentilere göre; Kartal, Emam Ashour'un gelecek kış transfer dönemindeki hizmetlerini güvence altına almak amacıyla onunla çoktan anlaşmaya vardı. Değeri 3 milyon euro olan 26 yaşındaki Mısırlı oyuncunun Al Ahly SC ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Emam Ashour, Zamalek'te başladığı kariyerinde, hem ofansif hem de defansif açıdan takıma katkı sağlayabilen çok yönlü bir oyuncu. Özellikle pas yetenekleri, top kontrolü ve oyunu yönlendirme becerisiyle dikkat çekiyor.

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