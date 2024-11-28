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Haberler Beşiktaş Pes etmek yok

Pes etmek yok

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynayacağı maçta kafile başkanı olarak görev yapan Mete Vardar yaşananlardan dolayı çok rahatsız ve üzgün olduğunu söyledi. Vardar, "Çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Beşiktaş'a katkı sağlamak için yönetim ve arkadaşlarımız elimizden geleni yapıyoruz. Umut ediyoruz ki mayısa kadar kulübü iyi noktaya getirmek istiyoruz. Zaman zaman gelen baskılardan sonra bazı kararlar almamanız gerekiyor" dedi. Vardar, "Sayın başkanımız Hasan Arat Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti yerine Hüseyin Yücel atandı. Tüm yönetim, aynı heyecanla ilerlemeye devam ediyoruz. Konuştuğumuz tek konu Beşiktaş'a katkı sağlamak. Biz bunun çabasında olacağız. Hasan başkanımız çok değerlidir. Onur Göçmez çok değerlidir. Görevine devam edecek" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Pes etmek yok

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynayacağı maçta kafile başkanı olarak görev yapan Mete Vardar yaşananlardan dolayı çok rahatsız ve üzgün olduğunu söyledi. Vardar, "Çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Beşiktaş'a katkı sağlamak için yönetim ve arkadaşlarımız elimizden geleni yapıyoruz. Umut ediyoruz ki mayısa kadar kulübü iyi noktaya getirmek istiyoruz. Zaman zaman gelen baskılardan sonra bazı kararlar almamanız gerekiyor" dedi. Vardar, "Sayın başkanımız Hasan Arat Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti yerine Hüseyin Yücel atandı. Tüm yönetim, aynı heyecanla ilerlemeye devam ediyoruz. Konuştuğumuz tek konu Beşiktaş'a katkı sağlamak. Biz bunun çabasında olacağız. Hasan başkanımız çok değerlidir. Onur Göçmez çok değerlidir. Görevine devam edecek" diye konuştu.

KARARI MERAK KONUSU

Yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Asbaşkan Mete Vardar, takımı yalnız bırakmamak için kararını cuma günü açıklayacağını dile getirmişti. Son yaşanan gelişmelerin ardından Vardar'ın Cuma günü açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

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