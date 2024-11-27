BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hasan Arat açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığından istifa eden Hasan Arat açıklamalarda bulunuyor.

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HASAN ARAT'IN SÖZLERİ;

Hasan Arat: "Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş Başkanlığı'na Hüseyin Yücel getirildi."

"BU KARARIN NEDENLERİ VAR!"

"Büyük Beşiktaş camiasına ve spor kamuoyuna bazı bilgilendirmeler yapma gereği duyduk. Yönetimimizin toplantısı çerçevesinde bazı kararlar aldık. Bu kararlar KAP'ta yayınlandı. Daha sonra kendi sosyal medya iletişimimizle gereken bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilendirme çerçevesinde Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ yönetim kurulu başkanlığına Sayın Hüseyin Yücel getirildi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Profesyonel Futbol Sorumluluğuna Hüseyin Yücel, Asbaşkanı Mete Vardar, Asbaşkanı Onur Göçmez, Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz uçar getirilmiştir. Çeşitli nedenler var. Dün gece ayrılık kararı açıkladık. Bu sabah iletişimde ayrılık kararı açıkladık. Profesyonellik gereği birçok karar almak zorunda kaldık."

"SAHİCİ SARSINTILAR DAHA İYİDİR!"

"Beşiktaş, futbol branşında 1 ayda dramatik sıkıntılar yaşamıştır. Taraftarımız fevkalade üzgündür, bizler üzgünüz. Buradan daha iyi nasıl çıkarımız formüllerini aradık. Bu tür kararlar, çeşitli türbülanslara neden olabilir. Profesyonel hayatta gün gelir yollarınızı ayırırsınız, daha iyi yönetebilmek için daha iyi yere gidebilmek için Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir."

"FUTBOL AŞ'NİN PATRONU ONLAR!"

Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den tamamen sorumlu olacak. Tüm hoca kararları, transfer kararları tüm ilişkilerden onlar sorumlu olacak. Ben kulübün siyasetinden sorumlu olacağım. Güçler ayrılığı olacaktır. Bunun doğru olacağına inanıyoruz.

"SEBEPLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ!"

Biz bu sarsıntıları, kulübümüzün daha kuvvetli bir şekilde yoluna devam etmesi için uyarı niteliğinde görüyoruz. Kulübümüzün profesyonel ekiplerinden uyarılar aldık ve izledik. Benim özel durumum nedeniyle bir dönem bir boşluk oluştu. Bu boşlukta bir şeyler olabiliyor. Bilgilendirmede gecikmeler oldu.

Gecikmiş kararlar ve belli hatalar varsa bilincindeyiz. Spor böyledir. Gün gelir o top kaleye girmeyebilir. Sıkıntıları araştırırsınız. Kolay ortamda değiliz. Muazzam başlayan Süper Kupa finaliyle son 1 ayda gelinen nokta dikkate değerdir. Sebeplerini araştırmaktayız.

"BENİ YOLLAMAK İÇİN UĞRAŞTILAR"

Beşiktaşlılar bizi sarsıntılara karşı dimdik durabilmek için seçti. Sarsıntılar sonrası geldik. Yönetimimizin kısa süreli olduğunun ve bu güvenin genel kurul tarafından verildiğinin bilincindeyiz. Beşiktaşlı bugün müsterih olsun. Başkanları olarak karşınızdayım.

1 saat içinde neler oldu gördünüz mü? Beni yollamak için mücadele ettiler. Biraz daha okusalardı, okuyarak anlasalardı, doğrunun ne olduğunu göreceklerdi. Okumak iyi bir şeydir. Yazılanlara dikkat etmek lazım.

"HERKES KENDİNE GELSİN!"

Bizim meselemiz Beşiktaş'tır. Kimseyle meselemiz yoktur. Ben taraftarıma, üyelerime vermiş olduğumuz sözün arkasında olduğumuzu beyan ediyorum. Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın. Hele Beşiktaş'ın içindekiler, artık ellerini çeksinler. Varsa kongre mayısta aday olurlar. Whatsapp'ta, sosyal medyada Beşiktaş'ı rencide edecek, idarecilerimi rencide edecek, 2015 öncesi eski taktiklere başvurmasınlar. Beşiktaş bunlara sert cevap verir. Belgesi elimizde hazırdır. Herkes kendine gelsin.

"HOCAMIZLA DA KONUŞTUK!"

Sportif olarak başarılı olmadığımızın farkındayız. Sportif nedenle kalkışmaya eğer ifadesini bile kullanmaya yeltenenler karşısında bizi ve Beşiktaş camiasını bulur. Beşiktaş camiası, kalkışma yapılacak yer değildir. Burası Atatürk'ün kulübüdür, burası her türlü mücadeleyi verir. Kulübünüze sahip çıkın Beşiktaşlılar, bu insanlar ortaya çıkar bu işleri yaparlar sahip çıkmazsanız.

Yarın akşam önemli bir maçımız var. Avrupa'da önemli bir maçtır. Bu maç, milli bir maçtır. Bu sarsıntılar, bu maç öncesi neden yaşandı diyebilirsiniz? Sarsıntılar, gereken yerlere mesajı verir. Hocamızla da konuştuk. Bu mücadeleden iyi ayrılmak istiyoruz dedik.