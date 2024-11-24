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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Semih Kılıçsoy için rekor teklif!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Semih Kılıçsoy için rekor teklif!

Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda son dönemde düşüşte olan oyuncu için Alman ekibi transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte sunulacak o rakam ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 11:19 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 11:26
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Semih Kılıçsoy için rekor teklif!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy bu sezon istediği süreleri alamasa da Avrupa kulüplerini peşinden sürüklemeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Semih Kılıçsoy için rekor teklif!

SON TALİBİ FRANKFURT

Yetenekli oyuncunun son talibi Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Semih Kılıçsoy için rekor teklif!

20 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE

Alman kulübü transfer için ilk adımı geçtiğimiz ekim ayında Beşiktaş ile İstanbul'da oynadıkları maçta atmıştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Semih'in durumunu ve şartlarını soran Frankfurt yaklaşık 20 milyon euro'luk bütçe ayırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Semih Kılıçsoy için rekor teklif!

Semih Kılıçsoy da daha önce yaptığı açıklamada Bundesliga'ya sıcak baktığını ancak önceliğinin Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak olduğunu söylemişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Semih Kılıçsoy için rekor teklif!

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Semih Kılıçsoy için rekor teklif!

Semih Kılıçsoy da daha önce yaptığı açıklamada Bundesliga'ya sıcak baktığını ancak önceliğinin Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak olduğunu söylemişti.

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