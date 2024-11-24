BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Semih Kılıçsoy için rekor teklif!
Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda son dönemde düşüşte olan oyuncu için Alman ekibi transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte sunulacak o rakam ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 11:19 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 11:26
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SON TALİBİ FRANKFURT
20 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE
Semih Kılıçsoy da daha önce yaptığı açıklamada Bundesliga'ya sıcak baktığını ancak önceliğinin Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak olduğunu söylemişti.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Semih Kılıçsoy da daha önce yaptığı açıklamada Bundesliga'ya sıcak baktığını ancak önceliğinin Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak olduğunu söylemişti.
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