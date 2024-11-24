BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Semih Kılıçsoy için rekor teklif!

20 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE



Alman kulübü transfer için ilk adımı geçtiğimiz ekim ayında Beşiktaş ile İstanbul'da oynadıkları maçta atmıştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Semih'in durumunu ve şartlarını soran Frankfurt yaklaşık 20 milyon euro'luk bütçe ayırdı.