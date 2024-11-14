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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Pablo Sarabia'yı listeye ekledi!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Pablo Sarabia'yı listeye ekledi!

Beşiktaş kanat oyuncu transfer listesine bir yıldız ismi daha ekledi. Bir dönem Galatasaray ile anılan Pablo Sarabia için yönetim kolları sıvadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Pablo Sarabia'yı listeye ekledi!

Yaz transfer döneminde kadrosunu tam anlamıyla kuramayan ve birkaç mevkii yedeksiz bırakan, son haftalarda alınan kötü sonuçlardan sonra kış ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, sağ bek, sağ ve sol kanat pozisyonlarında güçlendirmeler yapmayı hedefliyor. Siyahbeyazlılar, daha önce Galatasaray'ın da gündemine aldığı Pablo Sarabia konusunda girişimlere başladı. Wolverhampton ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Kara Kartal, Sarabia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunmaya hazırlanıyor.

MÜTHİŞ BİR YETENEK

Bazı isimlerle görüşen siyah-beyazlılar, son olarak listeye İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton yıldızı Pablo Sarabia'yı ekledi. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için milli arada İngiliz ekibiyle görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, teknik becerisi yüksek çok yönlü bir oyuncu Real Madrid alt yapısında yetişip, Sevilla, PSG ve Wolverhampton gibi birçok üst düzey kulüpte forma giydi. Oynadığı takımlarda gol ve asistleriyle dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan tecrübeli futbolcu her iki kanatta da oynayabilme yeteneğine sahip.

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