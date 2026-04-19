Manchester City, şampiyonluk yolunda Arsenal'ı devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında "şampiyonluk maçı" olarak gösterilen dev mücadelede Manchester City, sahasında Arsenal'i 2-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 16. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Arsenal bu gole çabuk yanıt verdi. 18. dakikada kaleci Gianluigi Donnarumma'nın hatasını iyi değerlendiren Kai Havertz, skora denge getirdi.

İlk yarısı 1-1 tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında baskısını artıran Manchester City, 65. dakikada golcüsü Erling Haaland ile yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Pep Guardiola'nın öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik olan Manchester City puanını 67'ye yükseltti. Erteleme maçında Crystal Palace karşısında galip gelmesi halinde puanını 70'e çıkaracak olan City, Arsenal ile zirvede eşitliği yakalayacak. Üst üste ikinci yenilgisini alan Arsenal ise 70 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Manchester City deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Arsenal ise sahasında Newcastle United'ı konuk edecek.