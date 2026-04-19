Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City, şampiyonluk yolunda Arsenal'ı devirdi!

Manchester City, şampiyonluk yolunda Arsenal'ı devirdi!

Premier Lig'in 33. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 20:36 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 20:44
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında "şampiyonluk maçı" olarak gösterilen dev mücadelede Manchester City, sahasında Arsenal'i 2-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 16. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Arsenal bu gole çabuk yanıt verdi. 18. dakikada kaleci Gianluigi Donnarumma'nın hatasını iyi değerlendiren Kai Havertz, skora denge getirdi.

İlk yarısı 1-1 tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında baskısını artıran Manchester City, 65. dakikada golcüsü Erling Haaland ile yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Pep Guardiola'nın öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik olan Manchester City puanını 67'ye yükseltti. Erteleme maçında Crystal Palace karşısında galip gelmesi halinde puanını 70'e çıkaracak olan City, Arsenal ile zirvede eşitliği yakalayacak. Üst üste ikinci yenilgisini alan Arsenal ise 70 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Manchester City deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Arsenal ise sahasında Newcastle United'ı konuk edecek.

Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu!
Dünya Kupası’nın en değerli takımları belli oldu! İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yeri
Gülistan Doku cinayetinde Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi çıktı! "Hatırlamıyorum, tanımıyorum, bilmiyorum" ezberi | Kendiyle çelişti
Kartal deplasmanda kaybetti! 25 yıl sonra...
G.Saray'a bedava 10 numara!
Erzurumspor'dan önemli açıklamalar! 20:08
Sefer Yılmaz: "Erzurumspor..." 19:57
Vanspor deplasmanda kazandı! 19:39
Tekke: Yüzde yüz hazır değil! 19:39
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! 19:37
Beşiktaş aynı golü 2 kez yedi! İşte sahalarda ender görülen o an... 19:13
Serikspor Manisa'da küme düştü! 18:53
Boluspor evinde A. Demirspor'u farklı yendi! 18:40
Esenler Erokspor'dan önemli galibiyet! 18:27
İstanbulspor 1. Lig'de kalmayı garantiledi! 18:19
Liverpool, son dakika golüyle Everton'ı mağlup etti! 18:18
Çorum evinde Sivas'ı yendi! 18:11