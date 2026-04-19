Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet | CANLI İZLE

Kadınlar EuroLeague finalinde Türk derbisi heyecanı yaşanıyor. Zaragoza'daki dev mücadelede karşı karşıya gelen Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Fenerbahçe Opet, Avrupa basketbolunun en prestijli kupasını müzesine götürmek üzere kozlarını paylaşıyor. Ligde oynanan final serisinde rakibini 3-0 yenen sarı-lacivertliler, EuroLeague finalinde de rakibine şans tanımayarak zirveye ulaşmak istiyor. Turnuva MVP'si seçilmiş Dorka Juhasz'dan sakatlığı nedeniyle mahrum kalan sarı-kırmızılıların hedefi ise İspanya'dan kupayla dönmek.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG-FENERBAHÇE OPET FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan Kadınlar EuroLeague final karşılaşması, İspanya'nın Zaragoza şehrinde bulunan Pabellon Principe Felipe Arena'da 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'da başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

FİNALDE İLK RANDEVU DEĞİL

Ezeli rakipler, daha önce Kadınlar EuroLeague 2013/14 finalinde karşı karşıya gelmişti. Dört çeyreğin sonunda Galatasaray, 69-58'lik skorla maçı kazanarak kupaya uzanmıştı.