Beşiktaş aynı golü 2 kez yedi! İşte sahalarda ender görülen o an...

Ligin 4. sırasındaki Beşiktaş, 30. hafta mücadelesinde 7. sıradaki Samsunspor'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 50. dakikasında Samsunspor, ceza sahası dışından Holse'nin sol ayakla şık vuruşunda skoru 1-0'a getirdi.

Bu golden 6 dakika sonra aynı noktadan bu kez Coulibaly'nin yine sol ayakla vurduğu ve yine aynı köşeye gönderdiği topta siyah beyazlı ekibin file bekçisi Ersin çaresiz kaldı ve skor 2-0'a geldi.

İki golün birbirinin karbon kopyası olması büyük dikkat çekti.

İşte Samsunspor'un Holse ile bulduğu ilk gol...

İşte Samsunspor'un Coulibaly ile bulduğu 2. gol...