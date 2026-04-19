Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sefer Yılmaz'dan önemli açıklamalar: "Erzurumspor FK şampiyonluğu sonuna kadar hak etti"

Sefer Yılmaz'dan önemli açıklamalar: "Erzurumspor FK şampiyonluğu sonuna kadar hak etti"

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Erzurumspor'un Trendyol Süper Lig'e geri dönmesi hakkında maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 19:57
Sefer Yılmaz'dan önemli açıklamalar: "Erzurumspor FK şampiyonluğu sonuna kadar hak etti"

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, sahasında Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı. Bodrum Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Erzumspor FK'yı tebrik etti.

İŞTE SEFER YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI

Sefer Yılmaz, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'yı tebrik ederek, "Futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu hafta içi ne çalıştıysak hepsini sahaya yansıttılar. Belki bir maçın 5-10 dakikası, işte golü yediğimiz dönem haricinde; diğer kalan 80 dakika, 85 dakika tamamen sahanın hakimiydik. Birçok gol pozisyonuna girdik. Rakibimiz korner dahi kullanamadı. Bizim duran toplar, sağdan soldan ortalarla, karambollerde girdiğimiz pozisyonlar var. Maçın hakkı normalde bizim lehimize olması lazımdı ama sonuçta 1-1 berabere bitti. Maçtan önce konuştuğumuz gibi bizim tek hedefimiz play-off'a güzel bir sıralamada, ev sahibi avantajını yakalamaktı.

Bugün play-off garantilendi ama dördüncülük ve beşincilikteki sırayı korumak için önümüzdeki iki maçı da yine aynı şekilde ciddiyetle hazırlanıp kazanmak için oynayacağız. Play-off'a en moralli, en formda bir şekilde girmek için elimizden geleni yapacağız. Diğer taraftan Erzurumspor bugün aldığı 1 puanla şampiyonluğu garantiledi. Onları da özellikle tebrik etmek istiyorum, yöneticilerini, başkanlarını, teknik heyetini, futbolcularını, bütün çalışanlarını. Benim fikrim, Erzurumspor bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Onlara artık Süper Lig'de başarılar diliyorum. İnşallah darısı bizim başımıza. Bizim de tek hedefimiz Süper Lig" ifadelerinde bulundu.

Tekke: Yüzde yüz hazır değil!
Trabzonspor-Başakşehir | CANLI
Süper Lig yarışı alev aldı! İşte 1. Lig güncel puan durumu
Gülistan Doku cinayetinde Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi çıktı! "Hatırlamıyorum, tanımıyorum, bilmiyorum" ezberi | Kendiyle çelişti
Kartal deplasmanda kaybetti! 25 yıl sonra...
G.Saray'a bedava 10 numara!
Bundesliga'da şampiyon B. Münih! Bundesliga'da şampiyon B. Münih! 20:46
Manchester City, Arsenal'ı devirdi! Manchester City, Arsenal'ı devirdi! 20:36
Erzurumspor'dan şampiyonluk açıklaması Erzurumspor'dan şampiyonluk açıklaması 20:08
Sefer Yılmaz: "Erzurumspor..." Sefer Yılmaz: "Erzurumspor..." 19:57
Vanspor deplasmanda kazandı! Vanspor deplasmanda kazandı! 19:39
Tekke: Yüzde yüz hazır değil! Tekke: Yüzde yüz hazır değil! 19:39
Daha Eski
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! 19:37
Beşiktaş aynı golü 2 kez yedi! İşte sahalarda ender görülen o an... Beşiktaş aynı golü 2 kez yedi! İşte sahalarda ender görülen o an... 19:13
Serikspor Manisa'da küme düştü! Serikspor Manisa'da küme düştü! 18:53
Boluspor evinde A. Demirspor'u farklı yendi! Boluspor evinde A. Demirspor'u farklı yendi! 18:40
Esenler Erokspor'dan önemli galibiyet! Esenler Erokspor'dan önemli galibiyet! 18:27
İstanbulspor 1. Lig'de kalmayı garantiledi! İstanbulspor 1. Lig'de kalmayı garantiledi! 18:19