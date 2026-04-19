İmaj Altyapı Vanspor FK, Eminevim Ümraniyespor'u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Hekimbaşı Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Mehmet Özcan ve 85. dakikada Santeri Hostikka kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 71. dakikada Engjell Hoti'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Vanspor FK 49 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 43 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Vanspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.