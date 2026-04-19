Trabzonspor-RAMS Başakşehir | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 30. haftasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak zirve umutlarını korumak istiyor. Akyazı'daki nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-RAMS Başakşehir mücadelesi 19 Nisan Pazar günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

Trabzonspor: Onana, Savic, Chıbuıke, Mustafa, Pina, Ozan, Oulai, Nwakaeme, Zubkov, Augusto, Onuachu

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Ligde oynadığı 29 maç sonunda topladığı 64 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı eritmek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile berabere kalan bordo-mavililerin 6 maçlık müthiş galibiyet serisi sona ermişti. Fatih Tekke'nin öğrencileri, Başakşehir'i devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmanın hesaplarını yapıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR AVRUPA PEŞİNDE

Konuk ekip Rams Başakşehir ise üst sıralara tırmanarak Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek için zorlu Karadeniz deplasmanından puanla dönmek istiyor.