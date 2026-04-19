CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor-RAMS Başakşehir | CANLI

Trabzonspor-RAMS Başakşehir | CANLI

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 19:02 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 19:49
Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 30. haftasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak zirve umutlarını korumak istiyor. Akyazı'daki nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-RAMS Başakşehir mücadelesi 19 Nisan Pazar günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

Trabzonspor: Onana, Savic, Chıbuıke, Mustafa, Pina, Ozan, Oulai, Nwakaeme, Zubkov, Augusto, Onuachu

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Ligde oynadığı 29 maç sonunda topladığı 64 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı eritmek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile berabere kalan bordo-mavililerin 6 maçlık müthiş galibiyet serisi sona ermişti. Fatih Tekke'nin öğrencileri, Başakşehir'i devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmanın hesaplarını yapıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR AVRUPA PEŞİNDE

Konuk ekip Rams Başakşehir ise üst sıralara tırmanarak Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek için zorlu Karadeniz deplasmanından puanla dönmek istiyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
