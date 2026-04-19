Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den maç önü değerlendirmeleri

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Bordo-mavililerin şampiyonluk yarışında kalması adına kritik önem taşıyan mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Tekke açıklamalarına, "Öncelikle başkanımız Atay Aktuğ, rahmete kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ailesine, tüm futbolseverlere baş sağlığı diliyorum. Hafta içinde çok üzücü birkaç haberle üzüntümüz katlandı." ifadeleri ile başladı.

Başarılı çalıştırıcı ayrıca, "Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da vefat eden çocuklarımız ve öğretmenlerimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Çok üzücü bir durum. Umarım bir daha tekrarlanmaz." sözleri ile yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. İşte o ifadeler...

"MUÇİ KADRODA AMA..."

"Muçi kadroda ama yüzde yüz hazır değil. Batagov'un belki ameliyat olması durumu olabilir, hafta içinde bir daha değerlendireceğiz. Folcarelli cezalı, Okay hep fedakarlıkla oynuyor. Ceza sınırında birkaç oyuncumuzun da olması bu hafta ve bundan sonraki haftaların bizim için çok zor geçeceğinin sinyali. Bugün de ligin en geniş ve en iyi diyebileceğim takımlarından birine karşı oynayacağız. Çok zor. Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Hazırlandık. İnşallah duygumuz, taraftarımızla birlikte birleşirse, istek ve arzumuz yukarılarda biterse umarım istediğimiz gibi olur."