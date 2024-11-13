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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef Botheim! Opsiyonlu kiralanacak

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef Botheim! Opsiyonlu kiralanacak

Siyah-beyazlılar, İsveç ekibi Malmö ile şampiyon olan Erik Botheim’i gözüne kestirdi. 24 yaşındaki Norveçli forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanmasının gündeme gelebileceği kaydedildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef Botheim! Opsiyonlu kiralanacak

Kadrosuna mutlaka bir forvet takviyesi isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılarda, İsveç ekibi Malmö'de oynayan Erik Botheim ismi gündemde duruyor. Ara transfer döneminde hamle yapacak olan siyah-beyazlılar Norveçli forveti yakın takibine aldı. Bu sezon Malmö ile İsveç Ligi'nde şampiyon olan Botheim, forma giydiği 30 lig maçında 12 gol, 6 asistlik katkı yaptı. Avrupa Ligi'nde de şimdiye kadar 4 karşılaşmada 2 gol kaydeden 24 yaşındaki yıldız, yakaladığı çıkışla dikkatleri çekti.

KONTRATI 2027'DE BİTİYOR

Beşiktaş ise hem Ciro İmmobile'ye alternatif olabilecek hem de kadroya derinlik katabilecek bir isim arıyor. Malmö ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Botheim'in ise Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı aktarıldı. İsveç'te şu an için lig bittiği için Malmö'nün kısa vadede sadece Avrupa Ligi maçları olacak. Kara Kartal'ın ocak ayında ara transfer döneminde Erik Botheim için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini gündeme alacağı belirtildi. Norveçli yıldızın bu transfer sıcak bakacağı kaydedildi.

İTALYA'DA OLMADI

24 yaşındaki Erik Botheim, İtalya'da Salernatina formasıyla 39 maça çıktı. Serie A'da beklediği performansı gösteremeyen Botheim, daha sonra Malmö'ye geçti ve çıkış yakaladı.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ

Erik Botheim, hücum hattında çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Kanat forvet de olarak oynayabilen Norveçli yıldız, genel olarak tek forvet olarak forma giyiyor.

MİLLİ TAKIM ŞANSSIZLIĞI

Norveç Milli Takımı formasını 1 kez giyebilen Erik Botheim'ın en büyük şanssızlığı kadrodaki güçlü forvetler oldu. Norveç'in aday kadrosunda bulunan Erling Haaland ve Alexander Sörloth gibi dünya çapındaki golcüler nedeniyle Botheim aradığı şansı henüz bulamadı.

BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Malmö maçında Erik Botheim da forma giydi. İstanbul'da kaybettikleri maçta rakip olan Botheim, 86 dakika sahada kaldı.

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