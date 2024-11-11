  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Türk milleti unutmayacak

Türk milleti unutmayacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında Beşiktaş gün boyunca anma etkinlikleri düzenledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türk milleti unutmayacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında Beşiktaş gün boyunca anma etkinlikleri düzenledi. İlk olarak sabah saatlerinde Tüpraş Stadı'nda Başkan Hasan Arat bir konuşma yaptı. Başkan Arat, "Beşiktaş camiası adına aziz hatıranız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü son rahmet ve minnetle anıyorum. Türk milleti seni asla unutmayacak" dedi. Daha sonra Dolmabahçe'ye yürüyüş gerçekleştirildi.

İLELEBET İZİNDEYİZ

Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, maç öncesinde 'İlelebet İzindeyiz' yazılı bir pankartla sahaya çıkarak Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı. Beşiktaşlı futbolcuların üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kazağına benzer bir tişört olması da beğeni topladı.

'Yapı yok ayıp var!'
Torreira'nın müdahalesi penaltı mı? Çulcu yorumladı!
DİĞER
Oyuncu Ahmet Haktan Zavlak: “Gerekirse yerleri süpürürüm, ben sette olmak istiyorum” dedim!
CHP'li belediye ile organizatör firmadan milyonluk tezgah! Mansur Yavaş'ın Ebru Gündeş'e verdiği konser ücretinin belgesi ortaya çıktı
Mert Hakan'dan Muslera'ya Mourinho cevabı!
Galatasaray, Icardi’nin halefini buldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ataman'dan endişelendiren haber! Ataman'dan endişelendiren haber! 01:44
Ataman'dan endişelendiren haber! Ataman'dan endişelendiren haber! 01:43
Hakan'dan Napoli ağlarına enfes gol! Hakan'dan Napoli ağlarına enfes gol! 01:42
Dev derbinin kazananı Benfica! Dev derbinin kazananı Benfica! 01:42
Barça'nın serisini R. Sociedad bitirdi! Barça'nın serisini R. Sociedad bitirdi! 01:42
Lyon evinde kazandı Lyon evinde kazandı 01:42
Daha Eski
Hakan'ın golü Inter'e yetmedi! Hakan'ın golü Inter'e yetmedi! 01:42
Dev derbinin kazananı Benfica! Dev derbinin kazananı Benfica! 01:40
Barça'nın serisini R. Sociedad bitirdi! Barça'nın serisini R. Sociedad bitirdi! 01:05
Lyon evinde kazandı Lyon evinde kazandı 00:47
Hakan'ın golü Inter'e yetmedi! Hakan'ın golü Inter'e yetmedi! 00:39
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt! Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt! 00:04