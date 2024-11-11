Türk milleti unutmayacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında Beşiktaş gün boyunca anma etkinlikleri düzenledi. İlk olarak sabah saatlerinde Tüpraş Stadı'nda Başkan Hasan Arat bir konuşma yaptı. Başkan Arat, "Beşiktaş camiası adına aziz hatıranız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü son rahmet ve minnetle anıyorum. Türk milleti seni asla unutmayacak" dedi. Daha sonra Dolmabahçe'ye yürüyüş gerçekleştirildi.

İLELEBET İZİNDEYİZ

Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, maç öncesinde 'İlelebet İzindeyiz' yazılı bir pankartla sahaya çıkarak Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı. Beşiktaşlı futbolcuların üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kazağına benzer bir tişört olması da beğeni topladı.