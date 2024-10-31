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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Diaz ve Solari hamlesi!

Beşiktaş yönetimi kadroyu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılar son olarak rotayı Arjantin’e çevirdi. Listede River Plate’li Diaz ve Solari bulunuyor. Kurmaylar iki isme de imza attırmak istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Diaz ve Solari hamlesi!

Beşıktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Kara Kartal'ın stoper gündemi ön planda olmasa da Arjantin'den gelen iddialara bakılacak olursa siyah-beyazlıların böyle bir niyeti var. Beşiktaş, River Plate'nin stoperinin transferini değerlendiriyor. Siyahbeyazlılar Arjantin ekibinde forma giyen Şilili Paulo Diaz'ın durumu hakkında inceleme yapıyor. Şili basını, takımı güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

ÇİFTE TRANSFER HAMLESİ

SOY del Millo, Beşiktaş'ın, son günlerde Suudi Arabistan'dan gelen milyon dolarlık teklifi reddeden River Plate'te forma giyen 30 yaşındaki stoper Paulo Diaz ve 23 yaşındaki sağ kanat Pablo Solari'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Diaz geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyerken 2 gollük katkı sağladı ve takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Diaz'ın, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

SOLARI EL YAKABİLİR

Haberın detaylarında Arjantin kulübünün Solari'yi 15 milyon eurodan aşağı bırakmayacağı aktarıldı. Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen genç oyuncu, 5 gol - 5 asistlik performans sergiledi. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve güncel değeri 7 milyon euro olarak gözüken, Arjantinli yıldızla Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde de ilgilendiği iddia edilmişti.

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