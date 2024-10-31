TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Adama Traore bombası!

Sıyah-Beyazlı kurmaylar Galatasaray yenilgisi sonrasında teknik heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kadroda yer alan isimlerden verim alamayan yönetim sağ ve sol kanat bölgeleri için acil eylem planına geçti. Kulübe yakın kaynaklardan ve İngiliz basınından alınan bilgiye göre yönetim ara transferde Premier Lig takımlarından Fulham'ın kapısını çalacak sözleşmesi sezon sonu bitecek Traore için iyi bir teklif sunacak. Beşiktaş'ın Mali asıllı İspanyol oyuncuyu ara transferde sezon sonunda satın alma opsiyonlu kiralayacağı belirtildi.

HEM SAĞ HEM SOL KANAT

Adama Traore; Premier Lig'in topla en iyi kat eden oyuncusu. Hızı, gücü ve teknik yetenekleri ani hızlanma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Top kontrolü ve becerisi oldukça iyi. Ofansif katkıları, özellikle kontrataklarda ve kanat organizasyonlarında etkili oyunu ile göze çarpıyor. Hem kanatta hem de santrfor olarak oynama yeteneğine sahip. Savunma arkasına sarkma ve yaratıcı paslar verme konusunda da oldukça akıllı bir oyuncu. Piyasa değeri 9 milyon euro olan İspanyol futbolcu bu sezon Premier Lig'de resmi maçlarda 10 maçta 1 gol, 2 asist katkısıyla oynadı.

HızlI İspanyol, son yıllarda sadece hızlı bir oyuncu olmadığını kanıtladı ve Fulham'a transfer olmadan önce Wolves kadrosunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Traore, 16 yaşından beri İspanya Milli Takımı'nın bir parçası olmasına rağmen A Milli Takım formasıyla sadece 8 maça çıktı.