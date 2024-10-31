  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Adama Traore bombası!

Beşiktaş yönetimi ara transferde kanat bölgeleri için düğmeye bastı. İngiliz spor medyası siyah-beyazlıların Fulham’ın sağ kanat oyuncusu Adama Traore’ye teklif götüreceğini iddia etti. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Adama Traore bombası!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Sıyah-Beyazlı kurmaylar Galatasaray yenilgisi sonrasında teknik heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kadroda yer alan isimlerden verim alamayan yönetim sağ ve sol kanat bölgeleri için acil eylem planına geçti. Kulübe yakın kaynaklardan ve İngiliz basınından alınan bilgiye göre yönetim ara transferde Premier Lig takımlarından Fulham'ın kapısını çalacak sözleşmesi sezon sonu bitecek Traore için iyi bir teklif sunacak. Beşiktaş'ın Mali asıllı İspanyol oyuncuyu ara transferde sezon sonunda satın alma opsiyonlu kiralayacağı belirtildi.

HEM SAĞ HEM SOL KANAT

Adama Traore; Premier Lig'in topla en iyi kat eden oyuncusu. Hızı, gücü ve teknik yetenekleri ani hızlanma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Top kontrolü ve becerisi oldukça iyi. Ofansif katkıları, özellikle kontrataklarda ve kanat organizasyonlarında etkili oyunu ile göze çarpıyor. Hem kanatta hem de santrfor olarak oynama yeteneğine sahip. Savunma arkasına sarkma ve yaratıcı paslar verme konusunda da oldukça akıllı bir oyuncu. Piyasa değeri 9 milyon euro olan İspanyol futbolcu bu sezon Premier Lig'de resmi maçlarda 10 maçta 1 gol, 2 asist katkısıyla oynadı.

HızlI İspanyol, son yıllarda sadece hızlı bir oyuncu olmadığını kanıtladı ve Fulham'a transfer olmadan önce Wolves kadrosunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Traore, 16 yaşından beri İspanya Milli Takımı'nın bir parçası olmasına rağmen A Milli Takım formasıyla sadece 8 maça çıktı.

İşte Mourinho gerçeği: O sözlerinin sebebi...
Yönetim çıldırdı! İşte G.Saray'ın yeni çileği
DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi! Ocak ayında yer yerinden oynayacak
CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sevk yazısı ortaya çıktı! Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş
G.Saray'ın yıldızı transferde rekor kıracak!
G.Saray'da beğenilmemişti! Ara transferde F.Bahçe'ye geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve evinde Parma'ya takıldı Juve evinde Parma'ya takıldı 01:20
Benfica doludizgin! Kerem ve Orkun... Benfica doludizgin! Kerem ve Orkun... 01:20
Tottenham, City'i sahasında eledi! Tottenham, City'i sahasında eledi! 01:20
Inter, 10 kişilik Empoli'yi rahat geçti Inter, 10 kişilik Empoli'yi rahat geçti 01:20
Chelsea'ye Lig Kupası'nda Newcastle şoku! Chelsea'ye Lig Kupası'nda Newcastle şoku! 01:20
Arsenal tur biletini 3 golle aldı Arsenal tur biletini 3 golle aldı 01:20
Daha Eski
Ferdi'li Brighton Liverpool'a elendi! Ferdi'li Brighton Liverpool'a elendi! 01:20
ManU sahasında farklı turladı! ManU sahasında farklı turladı! 01:20
Benfica doludizgin! Kerem ve Orkun... Benfica doludizgin! Kerem ve Orkun... 01:18
Tottenham, City'i sahasında eledi! Tottenham, City'i sahasında eledi! 01:14
Juve evinde Parma'ya takıldı Juve evinde Parma'ya takıldı 01:07
Arsenal rahat turladı! Arsenal rahat turladı! 01:06