TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta derbi öncesi olay Semih Kılıçsoy gelişmesi!
Beşiktaş'ta Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynanacak olan dev derbi flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak takımın yıldız ismi Semih Kılıçsoy için kritik bir karar alındı. İşte detaylar...
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Derbi için oyuncunun motivasyonunu artıran yönetim, sadece sahaya odaklanıp takıma şampiyonluk yolunda katkı vermesini bekliyor.
Milli ara dönüşü hırslı bir şekilde takıma katılan ve yeniden 11'e tutunmak için çaba harcayan başarılı forvet, yarın Galatasaray karşılaşmasına as takımda çıkmaya yakın.
Lyon maçında sol kanatta görev alan Ernest Muçi'nin performansı hayal kırıklığı yaratırken, sonradan oyuna giren Semih, daha pozitif göründü. Deplasmanda oynanacak zorlu derbide de forma rekabetinde bir adım öne çıkmış durumda.
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