TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta derbi öncesi olay Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Siyah-beyazlı kurmaylar, takımdaki maaş adaletini sağlamak için ocak ayında imzalanan yeni sözleşme üzerinde tekrar görüştüğü 19 yaşındaki oyuncunun, yıllık 12 milyon TL olan ücretini 10 milyon TL iyileştirerek 22 milyon TL'ye çıkardı.