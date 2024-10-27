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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta derbi öncesi olay Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Beşiktaş'ta Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynanacak olan dev derbi flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak takımın yıldız ismi Semih Kılıçsoy için kritik bir karar alındı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 13:45
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta derbi öncesi olay Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un maaşı iyileştiriliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta derbi öncesi olay Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Siyah-beyazlı kurmaylar, takımdaki maaş adaletini sağlamak için ocak ayında imzalanan yeni sözleşme üzerinde tekrar görüştüğü 19 yaşındaki oyuncunun, yıllık 12 milyon TL olan ücretini 10 milyon TL iyileştirerek 22 milyon TL'ye çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta derbi öncesi olay Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Sabah'ın haberine göre Semih'in 2028'e kadar olan kontrat süresi aynı kalacak ve yine serbest kalma maddesi olmayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta derbi öncesi olay Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Derbi için oyuncunun motivasyonunu artıran yönetim, sadece sahaya odaklanıp takıma şampiyonluk yolunda katkı vermesini bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta derbi öncesi olay Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Milli ara dönüşü hırslı bir şekilde takıma katılan ve yeniden 11'e tutunmak için çaba harcayan başarılı forvet, yarın Galatasaray karşılaşmasına as takımda çıkmaya yakın.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta derbi öncesi olay Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Lyon maçında sol kanatta görev alan Ernest Muçi'nin performansı hayal kırıklığı yaratırken, sonradan oyuna giren Semih, daha pozitif göründü. Deplasmanda oynanacak zorlu derbide de forma rekabetinde bir adım öne çıkmış durumda.

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