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Haberler Beşiktaş

Lyon panteri Ersin

Beşiktaş'ta son dönemde fazla forma şansı bulamayan eleştiri oklarının hedefine giren Ersin Destanoğlu Lyon deplasmanında performansıyla göz doldurdu. 23 yaşındaki kaleci sakatlıktan yeni dönmesine rağmen zorlu maçta fedakarlık yaparak kaleye geçti. 2 günlük idmanla Fransa'ya gelen Ersin 11'de başladığı maçta performansıyla da büyük alkış aldı. Sahaya kaptan olarak da çıkan Ersin, özellikle ilk yarıda Lyon'un bulduğu net fırsatlarda kalesinde devleşti. Maç boyunca 8 kurtarış yapan Ersin Destanoğlu, tarihi galibiyette büyük pay sahibi oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Lyon panteri Ersin
Beşiktaş'ta son dönemde fazla forma şansı bulamayan eleştiri oklarının hedefine giren Ersin Destanoğlu Lyon deplasmanında performansıyla göz doldurdu. 23 yaşındaki kaleci sakatlıktan yeni dönmesine rağmen zorlu maçta fedakarlık yaparak kaleye geçti. 2 günlük idmanla Fransa'ya gelen Ersin 11'de başladığı maçta performansıyla da büyük alkış aldı. Sahaya kaptan olarak da çıkan Ersin, özellikle ilk yarıda Lyon'un bulduğu net fırsatlarda kalesinde devleşti. Maç boyunca 8 kurtarış yapan Ersin Destanoğlu, tarihi galibiyette büyük pay sahibi oldu
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