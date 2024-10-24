Lyon 0-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET) Kartal Fransa'da 3 puana uçtu!

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Fransa'da rakibini Gedson Fernandes'in 72. dakika attığı golle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş aldığı galibiyetle puanını 3 yaptı.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR TRİBÜNDE YER ALAMADI

Beşiktaş taraftarı, Groupama Stadı'ndaki maçı güvenlik gerekçesiyle takip edemedi.

İki takım arasında 2017'de Lyon'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında yaşanan olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski gerekçesiyle kente ve stada siyah-beyazlı ekibin taraftarları alınmadı.

TRİBÜNLERE YAKLAŞIK 30 BİN TARAFTAR ALINDI

59 bin kapasiteli Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmada güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 30 bin taraftar yer aldı.

Olimpik Lyon, sadece 2 bin bileti öncelikli hakkı bulunan taraftarları için satışa çıkardı. Müsabakayı 28 bini kombine kart sahibi olmak üzere yaklaşık 30 bin taraftar izledi.

İKİ TAKIM, SİYAH BANTLA SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş ve Olimpik Lyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı.

İki takım oyuncuları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısına sahada siyah bantla yer aldı.

Siyah-beyazlı futbolcular, ayrıca siyah forma, şort ve konçla mücadele etti.

ERSİN'DEN HARİKA KURTARIŞ

GEDSON'UN 3 PUANI GETİREN GOLÜ

⚽GOOOLLL! Gedson Fernandes attı golü!! Rafa Silva'dan harika asist! Lyon şokta! pic.twitter.com/rYK2q0pYbI — TRT Spor (@trtspor) October 24, 2024

UDOKHAI 90+4'TE ÇİZGİDEN ÇIKARDI