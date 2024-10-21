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Salih’e yine süre yok
Bu sezonun kayıp isimlerinden Salih, Konya karşısında da kulübedeydi. İlk 11'de maçı bulunmayan 30 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi yine kenardan takip etti. Bronckhorst, gözüne girmeyi başaramayan Salih Uçan'a süre vermeyi tercih etmedi. Ligde yalnızca 2 maçta 3 dakika süre alabilen tecrübeli orta saha, toplamda ise 6 karşılaşmada 28 dakika oynadı. Salih'in Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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