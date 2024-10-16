TRANSFER HABERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Can Armando Güner kapışması!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, genç yıldız için karşı karşıya geldi. Süper Lig'in devleri Borussia Mönchengladbach'ın 16 yaşındaki genç oyuncusunu gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 07:07
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M'Gladbach U17 takımında bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan Can Armando Güner, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri çekiyor. Almanya U17 Milli Takımı'nda 5 kez görev alan genç yetenek rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.
İKİ KANATTA DA OYNUYOR
M'Gladbach U17 takımında forma giyen Can Armando Güner, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.
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