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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Can Armando Güner kapışması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, genç yıldız için karşı karşıya geldi. Süper Lig'in devleri Borussia Mönchengladbach'ın 16 yaşındaki genç oyuncusunu gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 07:07
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Can Armando Güner kapışması!

Süper Lig devleri, Almanya'da forma giyen 16 yaşındaki Can Armando Güner için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Can Armando Güner kapışması!

Süper Lig'in 3 büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, M'Gladbach U17 takımında forma giyen genç yıldızı transfer etmek için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Can Armando Güner kapışması!

Takvim'in haberine göre, dev kulüplerin Türk asıllı Alman yıldız yıldızın menajeri ile temasa geçtiği ve fikir alışverişinde bulundukları öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan genç sol kanat oyuncusunu Türkiye'ye getirmek isteyen 3 kulübün önümüzdeki günlerde Alman kulübüne resmi teklif sunacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Can Armando Güner kapışması!

M'Gladbach U17 takımında bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan Can Armando Güner, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri çekiyor. Almanya U17 Milli Takımı'nda 5 kez görev alan genç yetenek rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Can Armando Güner kapışması!

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

M'Gladbach U17 takımında forma giyen Can Armando Güner, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.

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