TRANSFER HABERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Can Armando Güner kapışması!

Süper Lig'in 3 büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, M'Gladbach U17 takımında forma giyen genç yıldızı transfer etmek için çalışmalara başladı.

Takvim'in haberine göre, dev kulüplerin Türk asıllı Alman yıldız yıldızın menajeri ile temasa geçtiği ve fikir alışverişinde bulundukları öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan genç sol kanat oyuncusunu Türkiye'ye getirmek isteyen 3 kulübün önümüzdeki günlerde Alman kulübüne resmi teklif sunacağı belirtildi.