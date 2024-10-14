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Haberler Beşiktaş

Stoperde favori Emirhan

Kartal'da Gaziantep FK maçının ilk dakikalarında sakatlanan ve sol arka adalesinde kısmi yırtık belirlenen Gabriel Paulista, Konyaspor'la 20 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak. Galatasaray derbisine yetiştirilmesi planlanan Brezilyalı stoperin yokluğunda Emirhan Topçu'nun ilk 11'de görev yapması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Stoperde favori Emirhan

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un savunmanın ortasında Uduokhai ile Emirhan'a şans tanımasına kesin gözüyle bakılıyor. Tayyip Talha'yı yedek soyunduracak olan Hollandalı hocanın maç içinde ihtiyaç halinde Al Musrati'ye de stoperde görev verebileceği aktarıldı.

İZMİR'DE COŞKU DOLU BİR GECE...

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar ve Kadir Kılıç'la İzmir Beşiktaşlılar Derneğinin yemeğine katıldı. Balçova'daki bir kır düğün salonundaki buluşma gecesine katılan Yücel, Uçar ve Kılıç'la birlikte çıktığı sahnede kısa bir konuşma yaptı. Yücel, derneğin İzmir'in Urla ilçesinde yaptırmayı planladığı Süleyman Seba heykelinin yapım maliyetini üstleneceklerini açıkladı. İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özlem Tezişçi'nin de konuşma yaptığı yemekte sezon başında Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Süper Kupa da sergilendi.

BEŞİKTAŞ'IN HAFTASI

Beşiktaş, geçen hafta mücadele ettiği tüm branşlarda galibiyet alarak taraftarlarını sevindirdi. Siyah-beyazlılar, başta basketbol olmak üzere, voleybol ve hentbolda haftayı galibiyetlerle kapadı. Siyah-beyazlıların erkek basketbol takımı Bahçeşehir Koleji'ni 82-78'lik skorla mağlup etti. Bayan basketbolcular da ÇBK Mersin'i 73-72 yendi. Voleybol kadınlarda Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 yenen siyah-beyazlılar, kadınlarda Trabzonsopr'u 1-0 mağlup etti. Hentbolda da Rize Belediyesi'ni 52-27 mağlup etti.

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