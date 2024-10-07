Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını yorumladı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan siyah beyazlılar, uzatmalarda yediği gol ile 3 puanı son anda kaçırdı ve Antep'ten 1 puanla döndü. Fotomaç gazetesi yazarları da Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 09:00
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İlk yarının benzeri bir futbol ikinci yarıda da devam etti. Her iki takımda hiçbir şekilde gol yollarında etkili olamadı. Beşiktaş biraz daha oyuna tesir etmesi için Immobile ve Joao Mario'yu çıkararak yerine Mustafa Hekimoğlu ve Rashica'yı aldı. Gaziantep uzatmalarda golü de buldu ve maçında objektif bakarsak hakkı beraberlikti. Bence Beşiktaş bu maçla derin bir yara aldı. Beşiktaş'ta son oynadığı iki Avrupa maçının yorgunluğumu vardı anlamadım ama bu sezonun en silik futbolunu ortaya koydular. Umarım milli arayı iyi değerlendirip iyice dinlenir Konya maçıyla beraber özlediğimiz performansına kavuşur. Çünkü bir maç sonra Galatasaray derbisi
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