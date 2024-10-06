Gaziantep FK 1 - 1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, İstanbul devlerinden Beşiktaş'ı ağırladı. İlk yarıyı 1 - 0 önde kapatan siyah beyazlılar, uzatmalarda yediği gol ile 3 puanı son anda kaçırdı ve deplasmandan 1 puanla döndü. Maç 11'leri şu şekildeydi:

Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Muci, Immobile

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk yarının 21. dakikasında Paulista, sakatlık sebebi ile sahadan ayrıldı ve yerine Emirhan Topçu oyuna girdi.

Beşiktaşlı oyuncuların penaltı ısrarı sonucu hakem Muhammet Ali Metoğlu VAR'a gitti ve penaltı kararı verdi. (Dakika 29)

Ciro Immobile, penaltıyı gole çevirdi ve 31. dakikada Beşiktaş deplasmanda 1 - 0 üstünlük sağladı.

İlk yarı deplasman ekibinin üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda karşılıklı gol girişimleri uzatma dakikalarına kadar sonuçsuz kaldı.

90+4'te Gaziantep FK, A. Maxim'in golü ile durumu berabere yaptı ve takımlar puanları paylaştı.