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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 23:06
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Beşiktaş, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kayserispor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların pas çalışması, 5'e 2 ve ısınma koşularıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan Al Musrati ile Jonas Svensson, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaptılar.

Siyah-beyazlılar, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarına, yarın (2 Ekim) saat 13.00'te ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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