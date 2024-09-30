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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan maç sonu Atilla Karaoğlan tepkisi!

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın son maçında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına gitti. Siyah beyazlılar 3 - 0 galip ayrıldıkları mücadelenin ardından resmi sosyal medya hesaplarından maçı yöneten hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. İşte o paylaşım... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 22:44
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Beşiktaş'tan maç sonu Atilla Karaoğlan tepkisi!

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın son maçında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına gitti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıda açılan Kartal; Gedson Fernandes (56) ve Immobile (78 - 90) golleri ile skoru 3 - 0 yaptı. Siyah beyazlılar, 3 - 0 galip ayrıldıkları mücadelenin ardından resmi sosyal medya hesaplarından maçı yöneten hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

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KARAOĞLAN'IN MAÇ KARNESİ

Atilla Karaoğlan, 2 tanesi ilk yarı olmak üzere toplamda 7 sarı kart gösterdi. Bu kartlardan 4 tanesi Kayserisporlu ve 3 tanesi Beşiktaşlı oyunculara çıktı. Ciro Immobile'nin ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını işaret etmeyen Karaoğlan, siyah beyazlıların tepkisine neden oldu.

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