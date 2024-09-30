Beşiktaş'tan maç sonu Atilla Karaoğlan tepkisi!

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın son maçında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına gitti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıda açılan Kartal; Gedson Fernandes (56) ve Immobile (78 - 90) golleri ile skoru 3 - 0 yaptı. Siyah beyazlılar, 3 - 0 galip ayrıldıkları mücadelenin ardından resmi sosyal medya hesaplarından maçı yöneten hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
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Maçın özeti. pic.twitter.com/HPLqMh3vud— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 30, 2024
KARAOĞLAN'IN MAÇ KARNESİ
Atilla Karaoğlan, 2 tanesi ilk yarı olmak üzere toplamda 7 sarı kart gösterdi. Bu kartlardan 4 tanesi Kayserisporlu ve 3 tanesi Beşiktaşlı oyunculara çıktı. Ciro Immobile'nin ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını işaret etmeyen Karaoğlan, siyah beyazlıların tepkisine neden oldu.
İŞTE SİYAH BEYAZLILARIN TEPKİ GÖSTERDİĞİ DİĞER POZİSYON
Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen. pic.twitter.com/u77oESbgDx— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 30, 2024