Beşiktaş'tan maç sonu Atilla Karaoğlan tepkisi!

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın son maçında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına gitti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıda açılan Kartal; Gedson Fernandes (56) ve Immobile (78 - 90) golleri ile skoru 3 - 0 yaptı. Siyah beyazlılar, 3 - 0 galip ayrıldıkları mücadelenin ardından resmi sosyal medya hesaplarından maçı yöneten hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

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KARAOĞLAN'IN MAÇ KARNESİ

Atilla Karaoğlan, 2 tanesi ilk yarı olmak üzere toplamda 7 sarı kart gösterdi. Bu kartlardan 4 tanesi Kayserisporlu ve 3 tanesi Beşiktaşlı oyunculara çıktı. Ciro Immobile'nin ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını işaret etmeyen Karaoğlan, siyah beyazlıların tepkisine neden oldu.

İŞTE SİYAH BEYAZLILARIN TEPKİ GÖSTERDİĞİ DİĞER POZİSYON