BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Rekor bonservis...

Fiziksel yapısı, hızı ve gol yollarındaki etkinliğiniyle Fransızları büyüleyen Semih, tıpkı Arda Güler gibi Süper Lig'den direkt olarak büyük bir takıma transfer yapabilir.

25 MİLYON EURO

Piyasa değeri 12 milyon euro olan 19 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlılar 25 milyon euro civarında değer biçmişti. PSG, bu bedeli Semih için rahatlıkla ödeyebilir.