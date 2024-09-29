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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Rekor bonservis...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta geleceğin yıldızı olarak gösterilen Semih Kılıçsoy için dünya devi resmen talip oldu. Siyah-beyazlıların bu ilgi karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İşte önerilen teklif ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 10:05
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Rekor bonservis...

Dünyaca ünlü yıldızlarla yollarını ayıran ve Real Madrid gibi büyük potansiyelli yetenekleri toplamaya başlayan PSG, bir süredir gözlem altında tuttuğu Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Rekor bonservis...

LUIS CAMPOS'TAN RAPOR
Akşam'da yer alan haberde geçen sezon gösterdiği performansla Premier Lig takımlarından teklif alan Semih, bu kez devre arasında yuvadan uçabilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Rekor bonservis...

PSG'nin futbol aklı olan Stratejik Danışman Luis Campos, Kılıçsoy'un transferi için rapor hazırladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Rekor bonservis...

Fiziksel yapısı, hızı ve gol yollarındaki etkinliğiniyle Fransızları büyüleyen Semih, tıpkı Arda Güler gibi Süper Lig'den direkt olarak büyük bir takıma transfer yapabilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Rekor bonservis...

25 MİLYON EURO
Piyasa değeri 12 milyon euro olan 19 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlılar 25 milyon euro civarında değer biçmişti. PSG, bu bedeli Semih için rahatlıkla ödeyebilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Rekor bonservis...

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 2 asistlik performans sergiledi.

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