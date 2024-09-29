BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Rekor bonservis...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta geleceğin yıldızı olarak gösterilen Semih Kılıçsoy için dünya devi resmen talip oldu. Siyah-beyazlıların bu ilgi karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İşte önerilen teklif ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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LUIS CAMPOS'TAN RAPOR
Fiziksel yapısı, hızı ve gol yollarındaki etkinliğiniyle Fransızları büyüleyen Semih, tıpkı Arda Güler gibi Süper Lig'den direkt olarak büyük bir takıma transfer yapabilir.
25 MİLYON EURO
Piyasa değeri 12 milyon euro olan 19 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlılar 25 milyon euro civarında değer biçmişti. PSG, bu bedeli Semih için rahatlıkla ödeyebilir.
BU SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 2 asistlik performans sergiledi.
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