Ajax kabusu

Avrupa Ligi'nde ilk maçına Ajax deplasmanında çıkan temsilcimiz Beşiktaş, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Kartal, Ajax'a karşı şanssızlığını kıramadı. Siyah-beyazlı ekip, tarihinde 7. kez karşılaştığı Hollanda ekibine karşı yine mağlup oldu. İlk defa 1966'da Ajax ile eşleşen Beşiktaş, daha sonra 1993 ve 2021'de de Amsterdam ekibiyle oynadı ve hepsinde kaybetti. Ayrıca siyah- beyazlılar, bu 7 maçta kalesinde 18 gol gördü, rakip filelere sadece 3 gol atabildi.

BU SEZON İLK YENİLGİ

Temsilcimiz bu sezon 9. resmi maçında ilk kez yenildi. 31'de defanstaki basit hatalar sonucu Ajax'ta Fitz-Jim 1-0'ı buldu. 51'de Godts ağları havalandırdı. Traore'nin sağ çaprazdan ortasında Godts arka direkte hareketlenip Mert'i mağlup etti: 2-0 53'te Ajax'ta Traore'nin şutu direkten dönerken, 54'te aynı futbolcunun denemesinde Mert önledi. 55'te de Taylor, ceza sahası dışından sol ayağıyla vurdu, 3-0'ı buldu. 73'te Godts ise 2. golünü atıp skoru ilan etti: 4-0.