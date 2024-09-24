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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği! Yönetim TFF'ye gidiyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Portekizli yıldızı Rafa Silva'ya yapılan sert fauller sonrası harekete geçti. Siyah-beyazı yönetimin, tecrübeli futbolcu için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 09:19
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Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği! Yönetim TFF'ye gidiyor

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rafa Silva'ya yapılan faüller nedeniyle endişe yaşıyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği! Yönetim TFF'ye gidiyor

Takvim'in haberine göre; yönetimin rakiplerin sert müdahalelerine maruz kalan Portekizli yıldızın sakatlanmasından korktuğu ve hakemlerin de bu müdahalalre göz yumması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulanacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği! Yönetim TFF'ye gidiyor

Yönetimin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'na Portekizli 10 numaraya yapılan fauller konusunda hakemlerin daha dikkatli olmasını isteyeceği de gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği! Yönetim TFF'ye gidiyor

SENİ KORUYACAĞIZ

Bilindiği gibi 31 yaşındaki yıldız, Antalyaspor maçında Güray'ın, Trabzonspor maçında da Visca'nın sert faullerine maruz kalmıştı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği! Yönetim TFF'ye gidiyor

Öte yandan Beşiktaş, Eyüp galibiyetinin ardından sosyal medyadan Rafa Silva paylaşımı yapıp 'Durduramayacaksınız' ifadelerini kullanırken, Masuaku da, "Ne pahasına olursa olsun seni koruyacağız" şeklinde yorum yaparak destekte bulundu.

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