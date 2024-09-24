Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği! Yönetim TFF'ye gidiyor
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Portekizli yıldızı Rafa Silva'ya yapılan sert fauller sonrası harekete geçti. Siyah-beyazı yönetimin, tecrübeli futbolcu için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
SENİ KORUYACAĞIZ
Bilindiği gibi 31 yaşındaki yıldız, Antalyaspor maçında Güray'ın, Trabzonspor maçında da Visca'nın sert faullerine maruz kalmıştı.
Öte yandan Beşiktaş, Eyüp galibiyetinin ardından sosyal medyadan Rafa Silva paylaşımı yapıp 'Durduramayacaksınız' ifadelerini kullanırken, Masuaku da, "Ne pahasına olursa olsun seni koruyacağız" şeklinde yorum yaparak destekte bulundu.
DİĞER