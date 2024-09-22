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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI İZLE CANLI KESİNTİSİZ | Beşiktaş - Eyüpspor maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de 6. haftada Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak. Beşiktaş - Eyüpspor maçı saat kaçta? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 18:53 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 18:54
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BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI İZLE CANLI KESİNTİSİZ | Beşiktaş - Eyüpspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler "Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?" sorgularına başladı. Karşılaşmaya dair detayları sizler için derledik.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 22 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

Eyüpspor: Berke Özer; Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois; Melih, Samu Saiz, Midtsjo; Ahmed Kutucu, Emre, Thiam

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KARTAL AVANTAJ PEŞİNDE

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

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