Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i
Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlıların ilk 11'i büyük ölçüde netleşti. İşte Kartal'ın derbi kadrosu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi.
Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.
İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.
Bordo mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak.
Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.
Öte yandan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, zorlu müsabaka öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi.
İşte Kartal'ın derbi 11'i...
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SVENSSON
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UDUOKHAI
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AL-MUSRATI
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