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Haberler Beşiktaş

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlıların ilk 11'i büyük ölçüde netleşti. İşte Kartal'ın derbi kadrosu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 11:35
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Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Cuma günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

Zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

Bordo mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak.

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

Öte yandan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, zorlu müsabaka öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi.

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

İşte Kartal'ın derbi 11'i...

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

MERT GÜNOK

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

SVENSSON

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

PAULISTA

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

UDUOKHAI

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

MASUAKU

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

AL-MUSRATI

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

GEDSON

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

RAFA SILVA

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

RASHICA

Van Bronckhorst'tan flaş Joao Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

JOAO MARIO

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